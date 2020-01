Calciomercato Inter, l’attaccante è vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra: l’annuncio arriva direttamente dalla Francia

In questa stagione Olivier Giroud, visto anche il nuovo corso in casa Chelsea, non sta trovando spazio in maglia Blues ed in questa sessione di mercato può seriamente valutare la cessione. A maggior ragione visto che in estate ci sarà l‘Europeo e l’attaccante non vuole perdere la convocazione con i transalpini.

Il calciatore, secondo quanto annunciano i colleghi di Telefoot, approderà all’Inter sicuramente nei prossimi giorni. A quanto pare sarebbe stata beffata anche la concorrenza di West Ham e Bordeaux.

I nerazzurri starebbero tentando di acquistare dai londinesi anche Marcos Alonso per rinforzare la fascia sinistra. Al momento però pare che le richieste del club restano fuori portata per Zhang. Lo spagnolo infatti resta uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, anche se Lampard non lo vede nei suoi schemi che hanno ribaltato molte gerarchie quest’anno.

Calciomercato Inter, la situazione a centrocampo

Oltre all’attaccante, l’Inter avrà bisogno anche di un centrocampista. Dopo essere sfumate le opzioni che portano a Matic del Manchester United e Rakitic del Barcellona, sembrava essere rimasta in piedi solo quella che porta ad Arturo Vidal. Negli ultimi giorni si parla però anche di un concreto interesse per Marcos Acuna dello Sporting CP. L’Inter avrebbe già presentato una prima offerta di 15 milioni di euro, ricevendo una controfferta di 20. Al momento la trattativa rimane in stand by perché la priorità rimane il cileno ex Juventus.

Il tecnico Valverde in conferenza stampa qualche giorno fa ha dichiarato: “Sto utilizzando Vidal molte volte dalla panchina, ma come titolare è lo stesso. Forse è più disordinato rispetto agli altri, ma è ovunque e questa è una virtù. Arturo ci può aiutare e contiamo su di lui”. Questo però non chiude le porte al ritorno in Italia, ma al momento nessuno preferisce sbottonarsi. Infatti oggi Conte ha replicato così sull’affare: “Non parlo di giocatori che giocano in altre squadre per rispetto dei club e dei miei. Dopo sei mesi abbiamo fatto valutazioni di mercato tutti insieme ed il club conosce la situazione e io sono qui per valorizzare quello che mi viene messo a disposizione. Sta alla società fare le decisioni che saranno le migliori per il bene del club”.

