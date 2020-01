Brescia-Lazio finisce 1-2, gli uomini di Inzaghi vincono l’ennesima partita in pieno recupero grazie al solito Immobile

Alle 12:30 è andata in scena la prima partita di Serie A del 2020 che ha dato avvio anche al diciottesimo turno del campionato. Sono gli uomini del Brescia ad andare sorprendentemente in vantaggio grazie ad un gol di Mario Balotelli che al 18′ riceve una palla filtrante e, dopo aver scavalcato Luiz Felipe, spiazza Strakosha. Al 39′ Cistana trattiene Felipe Caicedo in area e l’arbitro assegna il rigore. Il solito Immobile dagli 11 metri spiazza Joronen. Nonostante il dominio biancoceleste, il Brescia tiene e si va negli spogliatoi sull’1-1. Al 67′ Correa e Milinkovic tentano il sorpasso, ma Joronen mura. Quando la gara stava per volgere al termine, una sponda di Caicedo favorisce Immobile che regala i 3 punti alla Lazio. I biancocelesti vincono ancora un’altra partita con una rete nel recupero. Gli uomini di Inzaghi grazie a questa vittoria si portano a -3 da Inter e Juventus e staccano la Roma di 4 punti. Ricordiamo che c’è anche una partita da recuperare contro il Verona.

Brescia-Lazio: tabellino, voti e dove vedere gli highlights

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6.5; Sabelli 6.5, Cistana 4, Chancellor 6, Mateju 6; Bisoli 6.5, Tonali 6.5 (dall’81’ Semprini), Romulo 6; Spalek 5.5 (dal 46′ Viviani 6); Torregrossa 5.5 (dal 42′ Mangraviti 6), Balotelli 7.

Allenatore: Corini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Radu 6 (dal 59′ Jony 6); Lazzari 5.5, Milinkovic 5.5, Parolo 6 (dal 59′ Cataldi 6), Correa 5.5, Lulic 6 (dal 77′ Anderson 6); Caicedo 6.5, Immobile 7.5.

Allenatore: S. Inzaghi.

Ammoniti: 35′ Cistana (B), 43′ Tonali (B), 47′ Balotelli (B), 56′ Radu (L), 57′ Parolo (L), 57′ Bisoli (B), 65′ Jony (L), 72′ Cataldi (L), 86′ Chancellor (B).

Espulsi: 40′ Cistana (B).

Marcatori: 18′ Balotelli (B), 42′ e 91′ Immobile (L).

<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Brescia-Lazio >>