Bollo auto, dal 2020 c’è una rivoluzione importante e si chiama PagoPa: è il il nuovo sistema ideato dall’Agenzia delle Entrate per i pagamenti in tutta Italia.

Bollo auto, già dai primo giorni del 2020 in Italia scatta la rivolzuone. Si chiama PagoPa ed è il nuovo sistema di pagamentoper tutti gli automoboilisti. La vera rivoluzione sarebbe stata vedere abolita la tassa. Invece nessuna cancellazione e nessuna riduzione, solo un diverso modo di versare l’obolo.

Come ha spiegato il governo in una nota, PagoPa è “una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata”. In pratica si potranno effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente. Ma anche attraverso i canali fisici (gli sportelli) e online delle banche. Onoltre gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oltre gli uffici postali.

Il bollo auto 2020 dovrà essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Ma come si calcola l’importo? Bisogna partire dai kilowatt (basta leggere cosa è indicato sul libretto di circolazione dell’auto alla voce “P.2.”). Inoltre anche la classe ambientale (che va da Euro 0 a Euro 6).

In pratica per un veicolo Euro 0 sono 3 euro a Kilowatt fino a un massimo di 100 Kw. Per auto superiori a questa soglia sono 4,50 euro. Per l’Euro 1, 2,90 euro fino a 100 Kw e oltre, 4,35 euro. L’Euro 2, da 2,80 euro a 4,20, l’Euro 3 da 2,50 euro a 4,05 euro, e infine Euro 4, 5 e 6 che vanno da 2,58 euro a 3,87 euro.

Sconti e riduzioni sul bollo, in Lombardia si paga meno



Sulla cifra finale del Bollo auto esistono però delle riduzioni. In particolare uno sconto del 50% per tutti i possessori di auto e moto di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni. C’è invece l’esenzione totale del bollo, a seconda della regione di residenza, per chi acquista un’auto ibrida o un’auto elettrica.

Inoltre da inizio 2020 sarà possibile, nella sola Regione Lombardia, ottenere un ulteriore sconto del 15% sul bollo auto per tutti quelli che provvedono al pagamento della tassa tramite domiciliazione bancaria. Lo sconto, attivo già dal 1° gennaio 2020, permetterà ai lombardi un risparmio di oltre 5 milioni di euro.

Al contrario sono numeri da evasione record quelli che arrivano dal Molise. Sono circa 121mila quelli che non hanno fatto il loro dovere e ora dovranno versare alla Regione le annualità passate. Sono complesivamente 62.695 gli accertamenti fiscali (relativi al 2016) per tentare di recuperare un’evasione fiscale di circa 14,3 milioni di euro. Per il 2017 stati notificati 57.977 accertamenti, per un’evasione fiscale di circa 13,6 milioni di euro.