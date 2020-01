Balotelli segna alla Lazio nel primo match di Serie A dopo la sosta e ottiene un record praticamente imbattibile

Mario Balotelli torna a far parlare di sè e questa volta per un record sportivo. Niente a che vedere con la sua vita privata o qualche strano gossip, semplicemente il suo lavoro, ovvero il mondo del calcio. Nonostante la sconfitta rimediata dal suo Brescia nella prima giornata di Serie A dopo la sosta natalizia, contro la Lazio, Super Mario ha siglato il gol del momentaneo vantaggio al 18′. Dopo aver sfruttato un errore di Luiz Felipe ha sorpreso Strakosha, sbloccando il risultato nel primo tempo. Questo goal però ha un significato particolare, poichè permette a Balotelli di ottenere un record storico nel nostro massimo campionato di calcio.

Il centravanti azzurro, infatti, è il primo a realizzare il primo gol del campionato all’inizio di due decenni consecutivi. Balotelli aveva infatti segnato la prima rete degli anni ’10, quando il 6 gennaio del 2010 andò a segno in un Chievo-Inter, gara finita 0-1 proprio con sua firma decisiva. Tra l’altro anche in quell’occasione si giocava in anticipo all’ora di pranzo, nei primi esperimenti di lunch time match.

Sono passati 10 anni, e nella carriera del numero 45 sono cambiate tante cose. Da giovani promessa italiana a giocatore da rilanciare in provincia. Dopo le parentesi in Inghilterra con Manchester City prima e Liverpool poi, passando per il ritorno in Italia al Milan e le esperienze in Francia a Nizza e Marsiglia.

Tante attese deluse e un carattere difficilmente gestibile, ora però anche se con la maglia del modesto Brescia, si toglie la soddisfazione di prendersi un record che difficilmente potrà essere battuto in futuro.

