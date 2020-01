Austria, dalla tarda serata di sabato 4 gennaio e per tutta la giornata di oggi hackers probabilmente stranieri hanno attaccato il ministero degli Esteri.

Austria, appena il tempo di trovare un accordo sul nuovo governo e il Paese è già sotto attacco. Come hanno confermato fonti del ministero dell’Interno, dalla tarda serata del 4 gennaio è in corso un raid di alcuni hackers. Un cyber attacco in piena regola, contro il quale sono scattate le contromosse.

In particolare nel mirino è finito il ministero degli Esteri, che in una nota congiunta con quello degli Interni ha confermato i fatti. E ha anche parlato dei primi risultati dell’inchiesta. Potrebbe trattarsi di un “attacco mirato” da parte di uno Stato estero. In fondo l’Austria sarebbe in buona copagnia perchè in passato anche altre nazioni eurpoei hanno dovuito affrontare problemi simili.

Peter Guschelbauer, portavoce del ministero, ha spiegato che “data la gravità e la modalità dell’intrusione informatica non si può escludere l’interferenza di uno Stato straniero”. Nomi non se ne fanno, ma certo l’escalation della tensione tra Usa e Iran è all’ordine del giorno e quindi viene anche facile pensare da dove possa essere partito l’attacco.

Austria, il nuovo governo messo subito alla prova. Ma non è una novità



Il nuovo governo austriaco, che si è appena insediato, ha voluto comunque rassicurare la popolazione e i parner europei. “L’attacco è stato comunque subito individuato e sono state prese rapidamente delle contromisure”. Un assalto partito poco l’accordo annunciato dai Verdi austriaci che hanno varato la nuova coalizione con i Conservatori per la prima volta nella storia.

Già prima delle ultime elezioni nazionali, lo scorso settembre, l’Oevp che è il partito dell’attuale presidente Sebastian Kurz, ha affermato di aver subito un attacco informatico che aveva sottratto circa 1,3 terabyte di dati. E prima delle elezioni parlamentari del 2017 lo stesso partito aveva segnalato un’intrusione informatica.

Nel 2016 invece erano stati colpiti i siti del Parlamento austriaco e quelli di diversi ministeri. Invece nel luglio del 2011, gli hacker colpirono i siti web della Spoe, il partito socialdemocratico, e dell’Fpoe, la formazione di ultradestra. Sulle due homepage era apparso per ore il logo del gruppo “Anonymous”. Secondo quello che riferisce il quotidiano austriaco ‘Standard’, la homepage del ministero degli Esteri comunque sembra integra.