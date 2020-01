Aurora Ramozzotti in spiaggia, la giovanissima show girl si fotografa con un costume minuscolo. La ragazza sta facendo scatenare i fan sui social networks.

Aurora Ramazzotti è ancora in spiaggia. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è ancora in spiaggia per festeggiare la pausa invernale. Le vacanze le ha passate al caldo la giovane ragazza, che ha optato per un natale al caldo, in spiaggia. Proprio baciata dal sole, la ragazza si è fotografata, facendo vedere tutta la sua bellezza ai follower che la seguono su Instagram. Aurora sta passando delle vacanze fantastiche, come dimostrano le tante foto che sta pubblicando sui social. Si trova infatti alle Maldive, un posto a dir poco paradisiaco. Isole mozzafiato, paesaggi incredibili, un mare cristallino e temperature calde che sicuramente diventano più interessanti a ridosso delle vacanze natalizie.

Aurora Ramazzotti in spiaggia, il costume aperto rivela tutto – FOTO

Lo sfondo della foto pubblicata dalla ragazza confermano questa visione. Tanti piccoli alberi, fitti, spuntano sullo sfondo, alle spalle della giovane italiana. Poi un’enorme e lunghissima spiaggia bianca, dai colori caldi, incontaminata. E poi l’acqua limpida, attraverso la quale si può vedere il fondale della spiaggia. Nel mezzo, ovviamente, lei.

Bellissima, la ragazza non ha lasciato molto spazio all’interpretazione ed alla fantasia con il suo costumino. Bikini di un bellissimo rosa acceso, che si lega sui fianchi con un vistoso fiocco, dal quale scendono tante striscette colorate. Davanti un corpetto minuscolo, aperto sul davanti, che lascia vedere tutte le sue forme tondeggianti. La foto sta facendo impazzire i social networks, con tantissimi fan che stanno commentando e condividendo la foto. In molti, poi, invitano amici a guardare l’immagine per “ammirare il paesaggio”.

