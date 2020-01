Antonio Zequila è un attore italiano. Scopriamo meglio chi è

Nome: Antonio

Cognome: Zequila

Data di nascita: 1 gennaio 1964 (56 anni)

Luogo di Nascita: Atrani (SA)

Segno Zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,85 cm

Peso: 85kg



Antonio Zequila è un attore e personaggio televisivo italiano. Ha sviluppato la sua passione per la recitazione, per il teatro e per “il piacere di stare sotto i riflettori” negli anni. Cominciano a stare davanti alle telecamere a 23 anni nel film Delizia di Dario Donati. Da qui in poi Antonio Zequila ha collezionato varie parti in diversi film del cinema italiano, guadagnandosi anche qualche posto in prima serata in TV. Tre anni dopo il suo primo film, ha interpretato il personaggio di Giulio Carta nella Serie TV College.

Il suo personaggio è diventato iconico, soprattutto nel mondo del web, per due motivi: l’appellativo ‘Er mutanda’, datogli all’Isola dei famosi nella 3°edizione a cui partecipò. E per il suo litigio a Domenica In con Adriano Pappalardo.

La vita privata di Antonio Zequila

Antonio Zequila ha avuto una lunga relazione con Ines Muriel, dentista spagnola, finita poco fa, nel 2018. Attualmente sembrerebbe essere single, anche se, proprio in questi giorni ha pubblicato una foto che lo ritrae a Positano, con una donna misteriosa. Pare abbia avuto un flirt, in passato, con Ivana Trump.