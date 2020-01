WhatsApp, come cancellare l’account e cosa succede se lo fai: ecco degli utili consigli per tutte le persone che usano questa messaggistica istantanea.

E’ l’applicazione informatica di messaggistica istantanea più diffusa ed amata in circolazione, ma sono in parecchi ad aver deciso di cancellare l’account di WhatsApp per svariati motivi. O perché avete un nuovo numero della Sim, o perché l’applicazione occupa troppa memoria sullo smartphone, o anche in vista della creazione di un nuovo profilo. Le ragioni per farvi prendere questa decisione potrebbero essere, dunque, diverse e i passaggi per farlo sono pochi e semplici, ma occhio alle conseguenze. Offriamo, dunque, dei validi consigli per chiunque avesse deciso di eliminare il proprio account Whatsapp.

WhatsApp, come eliminare l’account e le conseguenze

Iniziamo, dunque, dalla prima fare ovvero quella della cancellazione del profilo WhatsApp. Bisogna entrare nell’applicazione, andare in Impostazioni, successivamente su Account e infine su Elimina Account. Passiamo, ora, alla seconda fare ovvero quelle delle conseguenze di una eventuale eliminazione del profilo WhatsApp. In primis – secondo quanto riportato da ‘tecnologia.libero.it’ – tutti i messaggi scambiati con gli altri andrebbero perduti. Stesso discorso con il backup salvato su Google Drive o su iCloud e, se in futuro vi iscrivete nuovamente su WhatsApp con stesso numero di telefono, ripartirete da zero senza messaggi inviati in passato. Nessuno, inoltre, potrà inviarvi messaggi e foto, mentre per quel che riguarda le conversazioni già esistenti i vostri contatti continueranno a leggere i messaggi vecchi, poiché restano salvati sul loro smartphone. Pensateci, quindi, bene prima di prendere questa decisione definitiva.

