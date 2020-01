VAR, retromarcia dell’IFAB: niente tolleranza sul fuorigioco come dichiarato solo un paio di giorni fa

Il possibile cambiamento della regola del fuorigioco, in relazione all’intervento del VAR in materia, aveva causato una serie di polemiche in tutta Europa. Applicare una tolleranza alla linea dell’off-side, per non ritrovarsi a dover decidere con l’ausilio delle telecamere, anche per un solo millimetro, era l’idea fatta passare solo pochi giorni fa dal Board di controllo delle regole del calcio dell’IFAB. Perdere tutto quel tempo per convalidare o annullare un goal, soprattutto togliendo la completa discrezionalità arbitrale, affidandosi completamente alla macchina, evidentemente non era andata giù ai vertici del pallone. Lo stesso presidente dell’Uefa, Ceferin, aveva dichiarato che di questo passo la tecnologia avrebbe finito per sostituire del tutto la componente umana. Qualcosa che non andava molto a genio alla classe arbitrale e al potere politico rappresentato nel mondo del calcio da sempre.

VAR, dietrofront dell’IFAB: niente tolleranza sul fuorigioco

Proprio nelle ultime ore ha parlato a sportschau.de, il segretario generale dell’IFAB Lukas Brud, precisando che: “Se anche ci fosse un solo centimetro di off side rivelato dalle telecamere del VAR, si continuerà a fischiare il fuorigioco come avviene ora. Non ci sarà quindi nessun margine di tolleranza sul fuorigioco o nessuna accettazione di margine di errore, li dove la tecnologia può fornire una precisione assoluta“. Poi aggiunge: “L’unica cosa che andrà fatta riguarda i tempi di decisione. L’assistente video per l’off side dovrà decidere in tempi piuttosto rapidi, per evitare le lungaggini che ogni tanto capitano“.

Un passo deciso indietro quindi, rispetto alle ultime voci in materia, che avrebbero voluto restituire centralità all’arbitro e soprattutto agli assistenti di linea. Il passo verso la tecnologia estrema è ormai stato compiuto e non si torna indietro.

Il prossimo 29 febbraio, in Irlanda del Nord, ci sarà una riunione dei membri dell’IFAB, dove si tornerà a parlare di VAR e fuorigioco, magari con qualche altro cambiamento in materia.

Per ora, comunque, si va avanti cosi.

