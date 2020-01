Altro raid nella notte per l’esercito USA, che attacca ed uccide un altro capo filo iraniano. Continua a crescere la tensione in Medio Oriente

Dopo l’improvviso raid al capo iraniano Qassem Soleimani, e la paura di una nuova guerra monidale, gli Stati Uniti tornano ad attaccare. L’esercito a stelle e strisce ha infatti compiuto un nuovo raid nella notte tra venerdì e sabato.

Ad averne la peggio è stato un altro capo filo Iran, Hashed Al Shaabi, ucciso durante l’attacco statunitense. Un nuovo raid, dopo quello di ieri all’aeroporto di Baghdad, che ha portato alla morte di Qassem Soleimani. A riportare la notizia, ci ha pensato la tv di stato irachena.

Il popolo iraniano, però, non ci sta e quindi è sceso in piazza, in gran numero, per denunciare i crimini umanitari messi in atto dagli Stati Uniti.

Nonostante la rivolta del popolo medio-orientale, Donald Trump non fa nemmeno un passo indietro. Il 45esimo presidente statunitense ha infatti twittato: “Ha ucciso o ferito gravemente migliaia di americani durante un lungo arco di tempo e stava complottando per ucciderne molti altri… ma è stato preso!“.

Poi con un nuovo tweet, Trump rincara la dose: “Doveva essere fatto fuori molti anni fa!“.

USA, aumenta l’offensiva: 3,500 soldati in Medio Oriente

Dopo il tweet senza alcuna pietà, Trump ha deciso di rinnovare la sua offensiva nei confronti del popolo iraniano. Il presidente statunitense ha inviato oltre 3.500 soldati, pronti a rafforzare il fronte a stelle e strisce. A riferirlo ci hanno pensato alcuni funzionari della Difesa ed un ufficiale militare, il tutto in diretta tv.

Nonostante i numerosi attacchi, il leader delle Guardie della rivoluzione iraniane, Mohammad Reza Naghdi, non si tira indietro ed afferma: “Gli USA devono cominciare a ritirare le loro forze dalla regione islamica da oggi, o cominciare a comprare bare per i loro soldati“. Naghdi ha poi aggiunto: “Il regime sionista dovrebbe fare le valigie e tornare nei Paesi europei, da dove è venuto, altrimenti subirà una risposta devastante dalla Ummah islamica“.

Insomma crescono tensione e paura nel mondo, che si ritrova minacciato da un nuovo conflitto che potrebbe avere una risonanza mondiale. Vedremo se gli USA continueranno ad attaccare, o se fermeranno l’inaspettata offensiva.

L.P.

