Altro sabato in compagnia della televisione italiana. Andiamo a scoprire cosa ci offre il palinsesto delle reti con più share in prima serata



Rai 1, “Meraviglie: La Penisola dei tesori” – Torna in prima serata su Rai 1, la terza stagione dei documentari raccontati da Alberto Angela. Un nuovo viaggio nella penisola italiana, alla scoperta di quelle che sono le meraviglie del nostro paese. In onda da stasera, alle ore 21:25.

Rai 2, “F.B.I.” – Anche per Rai 2 c’è un grande ritorno. Infatti da questa sera, partirà la seconda stagione della serie tv poliziesca americana. In onda due episodi, che vedranno come sempre, protagonisti i federali della F.B.I. di New York, pronti a risolvere i casi più misteriosi.

Rai 3, “Tutto tutto, niente niente” – In onda su Rai 3, il seguito del film di Antonio Albanese “Qualunquemente”. In questo episodio Cetto La Qualunque, dopo essere stato eletto sindaco, finisce in galera, dove incontra due personaggi molto particolari, lo spacciatore Frengo e il trafficante di clandestini Rodolfo. Per il trio,la libertà prevista è l’ingresso in Parlamento.

La prima serata di Canale 5 per Albano e Romina

Rete 4, “The Landlord: l’ossessione” – La prima serata di Rete 4 è riservata al genere thriller, con il film americano del 2017 diretto da Daniel Ringey. La protagonista del film è Alyssa, ragazza contenta di iniziare da zero dopo aver cambiato casa. Ma Alyssa non sà che è strettamente sorvegliata dall’inquietante proprietario, Robert.

Canale 5, “55 passi nel sole” – Seconda serata speciale per Canale 5 in compagnia di Albano e Romina. I due ripercorreranno la loro gloriosa carriera, in compagnia di tantissimi ospiti. Tra le special guests di stasera, troviamo: J-Ax, Beppe Fiorello, Lino Banfi e Pippo Baudo. Ed ancora: Toto Cutugno, Iva Zanicchi, i Ricchi e Poveri, Michele Placido e i due talenti di `The Voice of Italy’ Raimondo Cataldo e Maryam Tancredi. Insomma una vera e propria serata di festa, in compagnia di amici e colleghi.

Italia 1, “Ritorno al Futuro” – La prima serata di Italia 1, ci riserva un classico del cinema mondiale, parliamo di ‘Ritorno al Futuro’. Lo storico film di fantascienza del 1985, parla dell’amicizia tra il 18enne Marty e lo scienziato “Doc” Emmet Brown. I due si divertiranno con la particolare invenzione di Doc, ossia la macchina del tempo.

In onda sulle principali reti minori

La7, “Assassinio sul palcoscenico” – Anche per La7, spazio ad un classico del cinema giallo mondiale. Parliamo di “Assassinio sul palcoscenico”, pellicola del 1964 che racconta di una compagnia teatrale che vive nei problemi, senza soldi e con amori illeciti. L’arrivo di Miss Marple come attrice, sarà la soluzione di tutti i problemi della compagnia teatrale.

Tv8, “Harry e Meghan: La nuova Famiglia” – Una serata speciale per Tv8, che offrirà un film romantico, dedicato al vero amore tra Meghan Markle ed il principe Harry d’Inghilterra.

NOVE, “Uno sguardo dal cielo” – Spazio alla commedia americana del 1996 per il NOVE. Il protagonista assoluto del film è Denzel Washington. La pellicola racconta del pastore Henry Biggs, che sotto Natale, non riesce più a trovare il senso nel lavoro che svolge. Solamente il miracolo di un angelo, aiuterà Herny a ritrovare la fiducia in se stesso.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo dello Spettacolo, CLICCA QUI !