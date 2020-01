Clarence Seedorf esce allo scoperto ed ammette di essere stato un ‘morto di fame’ ai tempi della Sampdoria

Lunedì alle ore 18:00 ci sarà Milan-Sampdoria ed il doppio ex Clarence Seedorf, considerato uno dei più forti centrocampisti del mondo, ha parlato dei tempi di Genova ai microfoni di Sofoot. L’olandese ha ammesso di essere stato un ‘morto di fame’: “A Genova i tifosi chiedevano il massimo ai calciatori. Ho dovuto rivedere i miei principi di un calcio legato alla tecnica e alla classe. Bisognava fare pressing, non fermarsi mai. Ho iniziato a correre seriamente, ad impegnarmi, ho dimostrato che anche io ero un ‘morto di fame‘ come altri”.

Clarence Seedorf, la carriera in breve

Dopo aver esordito con l’Ajax nel 1992, è due stagioni dopo che inizia a farsi valere come astro nascente del calcio e vince la Champions con gli olandesi. A fine stagione infatti è la Sampdoria ad assicurarselo per 7 miliardi di lire. Quest’avventura durerà solo un anno perché poi il Real Madrid lo porta in Spagna dove giocherà con continuità e troverà anche la sua seconda Champions League sotto la guida di Capello. Nel dicembre del 1999 lascia però la Spagna per far ritorno in Italia tra le fila dell’Inter. In nerazzurro, venendo spesso impiegato come esterno, non dimostra appieno le sue qualità e nell’estate del 2002 viene ceduto ai cugini del Milan. Nelle 10 stagioni rossonere si imporrà come uno dei più grandi della storia nel suo ruolo nonché leggenda rossonera. Vincerà anche la 3a e 4a Champions League. Tutt’ora rimane l’unico calciatore ad aver vinto il trofeo con tre squadre diverse.

