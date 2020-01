Sanna Marin regala una gran bella idea, che potrebbe essere rivoluzionaria per la Finlandia: la giovanissima Premier sta pensando di ridurre drasticamente il numero di ore di lavoro

Giovane, brava, bella e con idee decisamente progressiste. Sanna Marin è diventata da poco Premier della Finlandia ma già sta proponendo leggi che potrebbero completamente rivoluzionare il mondo del lavoro del già virtuosissimo Paese scandinavo. Una riforma che potrebbe portare gli impiegati a lavorare molto di meno per dedicare più tempo alla famiglia. Questa è la proposta al vaglio del Parlamento finlandese. Una proposta che, se dovesse passare, migliorerebbe drasticamente la vita di tutti i giorni dei cittadini.

Nella fattispecie, Sanna Marin ha proposto di accorciare la settimana lavorativa a 4 giorni da 6 ore ciascuno, per un totale di 24 ore settimanali. Una differenza importante rispetto al monte ore attuale, che prevede 5 giorni da 8 ore ciascuno per un totale di 40. Sarebbe una vera e propria rivoluzione, in una manovra mirata a dare ai genitori più tempo da trascorrere con i propri figli, o a chi non ha figli di poter impiegare in maniera più virtuosa il proprio tempo libero.

Un’idea davvero interessante, quella di Sanna Marin: ora bisognerà capire se e quanto possa essere sostenibile. “Questo potrebbe essere il prossimo passo per noi – ha detto il Ministro Capo del governo della Finlandia – Credo che le persone meritino di trascorrere più tempo con le loro famiglie, con i propri cari. Credo che meritino di dedicarsi agli hobby e altri aspetti della vita, come la cultura”. Così ha parlato la Marin in occasione del 120esimo anniversario della fondazione del Sdp, partito socialdemocratico di cui è leader. Classe 1985, cresciuta come figlia di una coppia dello stesso sesso, la giovanissima politica finlandese (la più giovane Premier al mondo, ndr) sta già facendo parlare molto di sé, ma ora con questa nuova proposta rischia di raccogliere un bel po’ di consensi, se davvero fosse praticabile.

La ministra della Pubblica Istruzione, Li Andersson, ha già accolto con entusiasmo la proposta di Sanna Marin: “È importante consentire ai cittadini finlandesi di lavorare di meno – ha detto la leader della sinistra radicale – Mi fa piacere che Sanna stia offrendo contenuti agli elettori e che cerchi di mantenere le promesse”. Lo speriamo davvero: sarebbe un bel passo avanti per l’economia finlandese, ma soprattutto per i lavoratori.

