Roma, incendio in un parcheggio per camper: trovato un corpo carbonizzato di un uomo di nazionalità rumena di circa 50 anni.

Grandissimo spavento a Roma, dove nelle scorso ore un incendio sarebbe divampato in piazzale 12 Ottobre, in zona Garbatella. Secondo quanto si apprende da ‘tg24.sky.it’, le fiamme avrebbero distrutto diversi camper in un parcheggio e sarebbe stato ritrovato anche il corpo carbonizzato di un cittadino rumeno di circa 50 anni. Restano da chiarire i motivi che avrebbero provocato lo spaventoso incendio, in cui ha perso la vita una persona.

Roma, morto un uomo dopo incendio in parcheggio per camper

In zona Garbatella, dunque, nelle scorse ore un incendio avrebbe coinvolto almeno 6 camper e soltanto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia Eur avrebbe evitato il peggio. Nulla da fare, però, per un 50enne rumeno che avrebbe perso la vita proprio a causa delle fiamme: l’uomo era senza fissa dimora e con piccoli precedenti. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più, ma al momento l’ipotesi più concreta è quella di un incendio per cause accidentali.

