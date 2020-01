Napoli, parla il medico a bordo dell’ambulanza colpita dai petardi nel giorno di Capodanno. “Non sento più dall’orecchio destro”, spiega. Di seguito la testimonianza.

Petardi contro un’ambulanza. E’ successo a Napoli nel giorno di Capodanno, ma di mattina e non nel pieno dei festeggiamenti serali. Perché il gesto era intenzionale. Cercato e voluto, forse per un’assurda forma di divertimento.

Ad avere la peggio è stato il medico a bordo, il quale ha perso l’udito dall’orecchio destro. E in un certo senso gli è andata anche bene. Perché l’uomo, un 41enne, è stato in realtà salvato dalla portiera del mezzo durante l’esplosione. La detonazione è infatti avvenuta a meno di un metro dal veicolo, e potevano esserci dunque tutt’altre conseguenze per lo sfortunato protagonista.

Petardi contro ambulanza, parla il dottore

Il dottore in questione ha rilasciato un’intervista a Il Mattino oggi in edicola testimoniando quanto accaduto nella zona Est della città: “Da un orecchio non ci sento più fino a 100 decibell, più del suono di una sirena”, esordisce il professore.

Poi racconta il suo incubo: “Ero a Barra. Avevo appena concluso l’intervento evitando il ricovero. Sono sceso in strada, stavamo riponendo le attrezzature. Un botto pazzesco”. Non c’è stato nemmeno il tempo di percepire il pericolo o individuare chi lanciasse i botti. C’è stata solo un’enorme esplosione.

Ora potrebbero esserci danni permanenti per lui: “La collega che mi ha visitato non si sbilancia e mi ha imposto 20 giorni di stop per evitare che il rumore della sirena procuri altri danni. Poi si vedrà. Ma mi hanno detto di non farmi illusioni”.

Sono abituato a fronteggiare le tensione – ammette il medico – e ho vissuto situazioni molto critiche gestite comunicando. In questo caso non c’è stata alcuna possibilità di controllo. Può sembrare una bravata, invece è lo specchio di personalità psicopatologiche nel corpo sociale che fanno male in maniera goliardica”.