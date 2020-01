Morte di Qassem Soleimani, si continua a parlare di Terza Guerra Mondiale: E i soldati italiani in Medio Oriente?

La morte di Qassem Soleimani continua a far discutere a livello internazionale. La mossa di Donald Trump di intervenire in Iraq per uccidere uno dei massimi esponenti dei Guardiani iraniani della Rivoluzione, ha scatenato le reazioni del mondo mediorientale, e la sensazione generale che la vicenda non si chiuderà qui. Troppo delicato il ruolo di Soleimani all’interno dei Servizi Segreti iraniani e nel complesso mondo arabo della zona irachena.

Proprio a Baghdad si sono tenute nelle ultime ore le esequie di Qassem Soleimani, alla presenza di migliaia di cittadini che inneggiavano la morte all’occidente e frasi contro gli Stati Uniti. Il corte funebre è partito dal quartiere sciita di Kazimiya fino ad arrivare alla Green Zone, nel centro politico della capitale dell’Iraq.

Nel frattempo il presidente iraniano, che ha sottolineato come il corpo di Soleimani verrà poi riportato a Teheran per le esequie in patria, prima della sepoltura nella città natale di Kerman, dove il Generale verrà sepolto.

Il presidente iraniano Hassan Rouhani, continua a ribadire con forza: “Non sanno quello che hanno fatto. Questa mossa di Trump avrà ripercussioni forti sul futuro degli Usa e dell’Europa“.

Morte Soleimani, rischio Terza Guerra Mondiale: Conte preoccupato per i militari italiani

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, ha confessato la sua delusione sul comportamento europeo in Iraq: “La morte di Soleimani è un atto dovuto da parte degli Usa per evitare una escalation di violenza nei confronti dell’occidente. Abbiamo fatto un favore anche all’Europa, che però vedo poco partecipe. Francia, Inghilterra e Germania, devono capire che il pericolo era serio e bisognava intervenire. Soleimani rappresentava una minaccia da eliminare“.

Dal canto suo il Premier Conte, ha dichiarato la sua preoccupazione per i militari italiani impegnati nella zona calda del conflitto, convinto però che l’Europa possa giocare un ruolo fondamentale: “Il nostro lavoro diplomatico per stabilizzare la situazione della regione irachena è assolutamente fondamentale. Non dobbiamo perdere la funzione del dialogo per evitare che la situazione possa degenerare. Sono convinto che l’UE farà ancora la sua parte”. Preoccupato anche il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che lancia un appello su Facebook: “Dobbiamo continuare la nostra lotta contro il sedicente Stato Islamico. Il mio pensiero va ai soldati italiani rimasti feriti nel combattere Daesh, donne e uomini in divisa che assicurano la sicurezza in Iraq e nella regione medio orientale. Dobbiamo mantenere attivi tutti i canali di dialogo per evitare gravi conseguenze“.

