Michael Schumacher e quell’esilarante sketch con la simpaticissima Luciana Littizzetto: ecco il video che risale ormai a diversi anni fa.

Ha compiuto proprio ieri, venerdì 3 gennaio, 51 anni e la vita di Michael Schumacher continua a rimanere appesa ad un filo dopo il terribile incidente sugli sci del 2013. L’ex pilota automobilistico tedesco, che è nato ad Hürth in Germania il 3 gennaio del 1969, ha vinto tantissimo in Formula 1 (7 Mondiali con Benetton e Ferrari) e ancora oggi è considerato uno dei miti assoluti dello sport in generale. Da anni, però, le condizioni di salute del tedesco restano avvolte nel mistero visto che la moglie e i suoi familiari hanno deciso di mantenere un’assoluta riservatezza sul suo stato di salute.

Schumacher e quello sketch con la Littizzetto: il Video

La vita del campionissimo di Formula 1, come detto prima, cambia il 29 dicembre del 2013 quando entra in coma farmacologico per un anno dopo un devastante incidente sugli sci. Schumacher, successivamente, viene sottoposto anche a due interventi particolarmente delicati e da quel momento in poi gli aggiornamenti sul suo stato di salute sono sempre frammentari e poco precisi. Ecco il fenomeno tedesco in un esilarante sketch insieme a Luciana Littizzetto nel corso di una puntata del programma “Mai Dire Gol“:

