Secondo le ultime previsioni meteo, tornano a calare le temperature in Italia in occasione dell’epifania. Andiamo a scoprire tutte le zone colpite

L’Italia sta vivendo una situazione di grandissima instabilità. Infatti, mentre nei giorni scorsi l’alta pressione era tornata a farla da padrone, oggi potrebbero calare nuovamente le temperature.

Infatti l’anticiclone sub-tropicale sta perdendo rapidamente forza, lasciando prevalere le correnti fredde polari. Con l’arrivo di una nuova fase fredda, torneranno anche i temporali sparsi per la penisola. Le correnti scandinave scenderanno rapidamente sulla pensiola, non lasciando alcuno scampo, e facendo scendere di qualche grado i valori sul termometro.

Dopo quest ultimo cambiamento meteorologico, l’Italia dovrebbe subire una situazione di grande stabilità, con il fronte freddo a farla da protagonista. I primi segnali di questo calo termico, lo avremo prima sul versante Adriatico, con numerosi annuvolamenti, poi su quello tirrenico, grazie ad una gelida seccatura. Andiamo a vedere cosa c i riservano le prossime 24 ore.

Meteo, sabato 4 gennaio

Così dopo aver visto come sta rapidamente cambiando la circolazione d’aria in queste ore, possiamo subito notare che l’inverno non è finito, anzi. Siamo nel pieno della stagione invernale, e l’insidia di qualche anticiclone non placherà la furia del freddo. Andiamo quindi ad analizzare la situazione regione per regione.

Sulle regioni del Nord Italia, la mattinata si aprirà con un cielo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche addensamento sulle alpi, che potrebbe far cadere qualche fiocco di neve. Invece persistono i banchi di nebbia sulla Val Padana. La situazione resterà tranquilla durante la giornata di oggi, e non sono previste precipitazioni. Temperature stazionarie, con valori massimi dai 7 agli 11 gradi.

Mentre invece al Centro Italia, i cieli inizieranno a coprirsi di nuvole minacciose. Infatti nuvolosità irregolari, dovrebbero colpire tutte le regioni centrali. Nel pomeriggio, inizieranno a cadere anche le prime e lievi piogge in Abruzzo, e man mano si estenderanno sul resto delle regioni. Piovaschi colpiranno anche le regioni tirreniche come Toscana e Lazio. Qui le temperature sono in lieve diminuzione, con massime dai 9 ai 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, cresce la variabilità sulle zone dell’Adriatico e sulle cime Appenniniche. Nubi sparse ed irregolari, inoltre, inizieranno a colpire i cieli della bassa Calabria. Nella notte la situazione peggiorerà, con piogge che colpiranno Puglia, Calabria e Nord Sicilia. Qui le temperature sono in calo, con valori massimi dai 10 ai 15 gradi.

L.P.

