Una cameriera, mamma single, ha ricevuto una mancia record negli Stati Uniti

Danielle Franzoni, mamma single e cameriera, ha chiuso il 2019 nel migliore dei modi. La donna infatti ha ricevuto una mancia record di 2020 dollari su un conto di 23 da parte di una coppia di clienti.

La 31enne con tre figli a carico ed un’altra in arrivo ha ammesso: “Quando ho visto la cifra non ci potevo credere, ho dovuto chiedere al manager se era vero. A quelli come me queste cose non succedono”.

Sulla ricevuta c’era su scritto, a penna: “Buon anno Danielle”. E sotto: “2020 Tip Challenge”.

Mancia record, cambia la vita di una ex senzatetto

Lunedì Danielle non aveva cominciato la giornata nel migliore dei modi. Si era infatti svegliata alle 4 del mattino a causa dell’incendio nella casa dei vicini. Alle 12:53 al Thunder Bay Restaurant River due clienti abituali hanno permesso la svolta: “Quando ho visto la mancia mi sono messa a piangere. Purtroppo non sono riuscita a ringraziare quelle due persone sul momento, ma ho cercato di farlo con la stampa”.

La commozione è stata tanta, vista anche la situazione in cui versava la donna l’anno prima. Viveva infatti in un riparo per senzatetto ed era arrivata da poco ad Alpena da Detroit portandosi dietro solo i vestiti che aveva addosso. Inoltre, fino a due anni fa faceva uso di oppiacei.

Tutto questo però, i due cinquantenni clienti abituali del ristorante non potevano saperlo. L’idea semplicemente era quella di rendere speciale il passaggio al nuovo anno per qualcun altro. Lo stesso ha fatto Danielle, con le dovute proporzioni, che ha lasciato la sera stessa una mancia di 20,20 dollari nel ristorante dove ha cenato. “Non sapevano niente di me, da dove arrivo, quanto mi sia costato tutto”, ha poi detto a The Alpena News.

Per gli amanti delle statistiche, la mancia lasciata a Danielle è dell’8.700 per cento. Ora la donna rinnoverà la patente, scaduta da più di dieci anni. Inoltre metterà da parte qualcosa per il futuro. La volontà è quella di aprire una casa per madri in difficoltà.

