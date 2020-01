Luci allineate nel cielo del Nord Italia: la spiegazione di questo fenomeno accaduto proprio in questi giorni nei cieli italiani.

In queste feste natalizie, nei cieli del Nord Italia, tantissime persone hanno ammirato un fenomeno davvero particolare ed unico nel suo genere. Delle luci perfettamente allineate – secondo quanto riportato da ‘Il Fatto Quotidiano’ – sarebbe infatti state viste in Liguria e molti si sarebbero posti diversi domande sulla natura di questo fenomeno. Aerei militari? Ufo? La slitta di Babbo Natale? Niente di tutto questo, ma proviamo a fare chiarezza in merito a quanto accaduto.

Luci allineate nel cielo del Nord Italia: si tratta di Starlink

Si tratterebbe del secondo gruppo di Starlink, ovvero quei satelliti di Elon Musk lanciati in orbita lo scorso 11 novembre con l’obiettivo di lavorare al processo di connessione Internet intrapreso da SpaceX. Starlink è un progetto di connessione Internet via satellite sviluppato dal produttore aerospaziale americano SpaceX basato sul dispiegamento di una costellazione di diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni posizionati in un’orbita terrestre bassa. Ecco, dunque, spiegato quanto visto nei cieli del Nord Italia i giorni scorsi…

