Secondo le stime, i musulmani sono il gruppo di fede in più rapida crescita nel Paese. Secondo la valutazione dell’ONS, i cristiani continuano a diminuire di numero

La popolazione musulmana d’Inghilterra ha superato i tre milioni per la prima volta, secondo le stime preparate da Whitehall. I musulmani sono il gruppo di fede in più rapida crescita nel paese – mentre la fedeltà al cristianesimo continua a diminuire.

Le cifre sono state prodotte dall’Ufficio per le statistiche nazionali nell’ambito di un progetto di ricerca per provare per la prima volta a effettuare valutazioni regolari delle dimensioni dei diversi gruppi etnici e religiosi. Fino ad ora le popolazioni di minoranze etniche e religiose potevano essere misurate solo una volta ogni dieci anni utilizzando i risultati del censimento nazionale decennale su vasta scala. Secondo la valutazione dell’ONS, i cristiani continuano a diminuire in numero, ma il calo della fedeltà al cristianesimo potrebbe rallentare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Morte Qassem Soleimani, su Twitter spopola l’hashtag #WWIII

Inghilterra, i musulmani aumentano: le cifre delle altre religioni

Tra gli altri gruppi di fedeli, la percentuale di indù nella popolazione è leggermente aumentata, mentre la percentuale di sikh è diminuita di una quantità simile. La scala delle quote ebraiche e buddiste della popolazione è rimasta stabile, afferma il rapporto.

La percentuale di persone che affermano di non avere alcuna religione o che non discuteranno della propria fede è salita a quasi un terzo della popolazione inglese, un aumento quasi certamente dovuto al crollo della credenza cristiana. L’ONS ha anche stimato che la percentuale di persone in Inghilterra che afferma di seguire una religione diversa da una grande fede è più che triplicata tra il 2011 e il 2016.