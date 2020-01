Incendi in Australia, rischio blackout per Sydney: la più grande città dell’Australia rischierebbe seriamente di rimanere al buio.

Giorni di grandissima apprensione in Australia a causa degli incendi che stanno letteralmente devastando lo stato più popolato del Continente. E adesso anche Sydney rischia grosso: la città che accoglie da sola più di 5 milioni di abitanti – secondo quanto riportato in queste ore dal sito dell”Ansa’ – rischierebbe infatti di rimanere al buio dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in Australia. Proviamo, però, ad entrare nel dettaglio di questa situazione che si fa sempre più preoccupante, con il trascorrere delle ore.

Incendi Australia, Sydney rischia il blackout

Ecco quanto ammesso dal Ministro dell’Energia, Matt Kean, attraverso Twitter: “Spegnete le pompe della piscina, le luci nelle stanze che non occupate ed evitate l’uso di lavatrici e lavastoviglie“. La fornitura di energia elettrica sarebbe a rischio proprio a causa degli incendi che, tra le altre cose, avrebbero addirittura distrutto le linee di trasmissione nella parte meridionale dello Stato. Sydney e il Nuovo Galles del Sud, quindi, rischiano davvero il blackout assoluto.

