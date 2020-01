Grande Fratello VIP. Mercoledì 8 gennaio l’inizio del programma su Canale 5. Proseguono le indiscrezioni sui concorrenti

Andrea Montovoli, Fernanda Lessa e Fabio Testi sono gli ultimi tre concorrenti ufficializzati per la partecipazione al Grande Fratello VIP, al via mercoledì 8 gennaio con Alfonso Signorini alla conduzione, affiancato da Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti in studio.

Il cast dei concorrenti è arrivato già a 17 nomi ma potrebbero aggiungersene anche altri. La produzione, infatti, starebbe pensando di coinvolgere nella nuova edizione del programma anche partecipanti “non vip” ma noti al pubblico per aver presenziato a precedenti annate del GF. I nomi dei possibili candidati stanno circolando, con insistenza, sui siti specializzati ma non vi è ancora l’ufficialità. Di seguito vi sveliamo chi sono o meglio chi potrebbero essere.

Gli ex concorrenti al GF VIP 2020

L’arrivo degli “ex concorrenti” è stato annunciato con un post sull’account Instagram ufficiale del GF VIP, nel quale si riconoscono quattro sagome, utili per tracciare l’identikit dei probabili partecipanti.

Stando alle indiscrezioni i quattro dovrebbero Salvo Veneziano, l’ex pizzaiolo, concorrente della prima edizione in assoluto del GF in Italia (quella del compianto Pietro Tarricone e di Cristina Plevani per intenderci), Patrick Ray Pugliese, un habituée del GF con la partecipazione al GF 4 e a una successiva edizione otto anni dopo il primo ingresso nella casa, Sergio Volpini anche lui tra i presenti al GF1 e noto per il nomignolo “Ottusangolo” coniato dalla Gialappa’s Band e Pasquale Laricchia, il personal trainer pugliese che ha gareggiato al GF 3 del 2003 insieme all’ex fidanzata americana Victoria Pennington.

Dalle sagome presenti sul post social del GF VIP, i volti combacerebbero con i quattro nomi indicati. Insomma ci siamo. La prossima edizione del programma si annuncia, pertanto, molto affollata. I quattro ex sopracitati, insieme a Montovoli, Testi e Fernanda Lessa andranno ad aggiungersi ai concorrenti già da tempo ufficializzati ovvero Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Licia Nunez. Pago, Adriana Volpe, Rita Rusic, Antonella Elia e Michele Cucuzza.

