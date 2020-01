De Laurentiis potrebbe decidere di vendere il Napoli. L’indiscrezione è di Milano Finanza che rivela anche i possibili motivi della decisione

Un’indiscrezione importante quella rilanciata da Milano Finanza stando al quale il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe pensando a una possibile vendita del club. A differenza di quanto sta avvenendo con la Roma, di cui si conoscono acquirenti e cifre della probabile cessione societaria, al momento, per il Napoli non si hanno notizie di possibili nuovi proprietari o dell’eventuale valutazione del club.

Milano Finanza, infatti, al momento riporta solo le possibili motivazioni che potrebbero spingere De Laurentiis a disimpegnarsi, le quali non hanno a che fare con aspetti finanziari.

I motivi della possibile cessione del Napoli

Dall’acquisizione del club avvenuta nel 2004 per 16.5 milioni di euro – spiega Milano Finanza – De Laurentiis ha perseguito una gestione societaria virtuosa che l’ha portato a profitti significativi. Merito soprattutto delle plusvalenze di mercato, tra cui spiccano le ultime due ovvero le cessioni di Jorginho al Chelsea (55 milioni di guadagno) e di Hamsik al Dalian (20 milioni).

Una gestione virtuosa che, spesso, è stata criticata dai supporters partenopei, i quali l’hanno giudicata fin troppo prudente e con investimenti contenuti per le reali ambizioni della squadra. Proprio il feeling incrinato con la tifoseria potrebbe spingere ADL a disimpegnarsi. A questo si aggiunge la recente acquisizione del Bari calcio, subito promosso in Serie C e con programmi ambiziosi di risalire subito in B e in A, il campionato ideale per un pubblico molto presente e numeroso come quello pugliese. Proprio l’eventuale ascesa del Bari verso la massima serie potrebbe costituire un altro motivo tale da spingere ADL a lasciare il Napoli.

Milano Finanza ne è sicura. Dopo la possibile vendita della Roma a Friedkin, quella del Napoli potrebbe essere un argomento molto “caldo” nel 2020. Staremo a vedere. Intanto aspettiamoci a breve la probabile replica di De Laurentiis.

