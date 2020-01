Tragedia in una casa di riposo: un incendio ha causato la morte di due persone. Altre quattro sono state salvate dal rogo.

Due persone hanno perso la vita in un incendio divampato in una casa di riposo di Carinola, in provincia di Caserta. L’intervento dei Vigili del fuoco, provenienti dal comando della città campana e dai distaccamenti di Teano e Mondragone, ha consentito ad altri quattro feriti di portarsi in salvo. Gli altri ospiti della struttura erano stati già messi in sicurezza prima dell’arrivo dei soccorsi. Le vittime, secondo le prime informazioni, sarebbero due donne.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 14 e secondo le ricostruzioni effettuate dai Vigili del fuoco, sarebbero dovute da cause accidentali. Il rogo si è originato in un locale della casa, usato come lavanderia. La struttura ospitava 28 persone, provenienti da tutta la Campania, e non solo persone anziane.

Caserta, tragedia casa di riposo: l’incendio causa due morti

Un evento davvero drammatico, che ha coinvolto due povere persone anziane ospiti nella struttura residenziale di ospitalità. Una tragica fatalità, dovuta, secondo le testimonianze di chi era sul posto, a fatti accidentali. Gli ospiti hanno subito chiamato i carabinieri non appena notato il fumo proveniente dall’ultimo piano e insieme ai carabinieri accorsi hanno domato le fiamme.

In ogni caso, le cause dovranno essere accertate da chi di dovere, ma la situazione è apparsa già molto grave. L’ultimo aggiornamento da parte dei Vigili del fuoco, tramite un post su Twitter, è delle 17.30. Si stanno effettuando le indagini e la messa in sicurezza della casa di riposo.