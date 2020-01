Cane denutrito tenta il suicidio: il pitbull prova a lanciarsi dal balcone per farla finita

Purtroppo si sentono spesso storie di maltrattamenti agli animali domestici, che siano essi cani, gatti o uccelli. Alcuni padroni sfogano le proprie frustrazioni sugli altri esseri viventi, rendendo la loro vita impossibile, ai limiti della sopravvivenza. C’è chi li dimentica in macchina, chi li percuote fino a farli svenire, o chi senza cuore li lascia in mezzo alla strada, abbandonandoli durante il periodo estivo delle vacanze.

Una serie di azioni prive di dignità che non vengono ancora punite con la giusta severità dal sistema legale. Molto spesso addirittura riescono a farla franca senza pagare nemmeno una multa.

Cane malnutrito tenta il suicidio dal balcone

Un triste fatto di maltrattamenti nei confronti di un cane arriva nelle ultime ore da Trapani. Nella città siciliana, proprio nella giornata di ieri, un cane è stato avvistato sul balcone di una palazzina, pronto a gettarsi di sotto per farla finita. L’animale, visibilmente malnutrito e privo di forze, era rimasto sul balcone di un appartamento disabitato, con tutte le serrande delle finestre abbassate. I vicini hanno contattato subito la protezione animali per salvare il “pelosetto” da una fine ormai certa. Dopo aver contattato l’ex proprietario dell’appartamento, però, hanno ricevuto una risposta sorprendente, ovvero che il cane non era il suo e che non risultava esserci nessuna animale in quella casa.

Subito dopo la chiamata agli animalisti, ancor più a sorpresa, il cane è stato rimosso dalla casa, prima ancora dell’intervento dei Vigli del fuoco. Qualcuno deve averlo portato via per evitare guai peggiori. A testimoniare il tutto, rimane però il post su Facebook di Enrico Rizzi, abitante della zona, pronto a scattare una foto dell’animale sul balcone nel tentativo di gettarsi.

