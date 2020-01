Calciomercato Lazio, un club di Premier League sarebbe pronto a tutto pur di acquistare Ciro Immobile

In questa stagione la Lazio si sta mostrando come la maggiore rivelazione in Serie A. Tra i protagonisti della cavalcata biancoceleste verso i primi posti c’è Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata è in testa alla classifica dei capo cannonieri con 17 reti in 16 apparizioni. Diversi sono i top club a monitorare la sua situazione, anche se il calciatore sembra saldamente al suo posto.

Secondo quanto riferito da Liverpool Echo, nel mirino lo avrebbe messo, più di tutti, l’Everton. L’arrivo di Ancelotti ha messo in mostra chiaramente le forti ambizioni della squadra di Liverpool che è pronta ad accontentare il tecnico ex Napoli. Per ora questa è soltanto un’idea, ma i Toffees sarebbero pronti a tutto in estate per portarlo in Premier League. Molto passerà anche da una possibile qualificazione in Champions da parte della Lazio a fine stagione.

Calciomercato Lazio, spazio alle cessioni a gennaio

Diverse potrebbero essere a gennaio le cessioni in casa Lazio vista anche la fine dell’impegno in Europa League. Dopo l’addio di Riza Durmisi che ha firmato per il Fenerbahce, anche Jony sarebbe pronto a ritornare in patria. L’esterno spagnolo è monitorato dall’Espanyol che potrebbe prelevarlo in prestito. Il centrocampista Valon Berisha è nel mirino di 3 club di Serie A pronti a dargli una chance: SPAL, Verona e Sampdoria. André Anderson e Bobby Adekanye invece finiranno quasi sicuramente alla Salernitana per i prossimi 6 mesi. Difficile invece che Felipe Caicedo vada via, nonostante le richieste di Flamengo e non solo, perché si sta dimostrando fondamentale anche da subentrato. Diversi sono stati i punti che l’ecuadoriano ha portato ai suoi in pieno recupero.

