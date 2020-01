Calciomercato Inter, due super colpi in entrata per Antonio Conte. Possono arrivare entrambi a gennaio

L’Inter non ha nessuna intenzione di arrendersi nella corsa scudetto con la Juventus. Vista la crescita della Lazio e le titubanze del gruppo di Maurizio Sarri, Antonio Conte ha chiesto un ulteriore sforzo al club per provare ad arrivare sino in fondo in questo campionato. Suning ha disponibilità economiche importanti, da immettere già nel mercato di gennaio e sembra intenzionata a regalare al proprio allenatore qualche pedina di livello internazionale. Beppe Marotta, dg nerazzurro, sa benissimo cosa serve a questa squadra per diventare un top team a livello italiano ed internazionale. Il reparto da integrare è il centrocampo, su richiesta dello stesso Conte. I nomi sul taccuino del manager ex Juve sono due: Arturo Vidal e Christian Eriksen.

Calciomercato Inter, Marotta prova a regalare a Conte Eriksen e Vidal

Beppe Marotta ha già avuto contati negli scorsi giorni con Martin Schoots, procuratore del centrocampista danese, trovando una parziale apertura alla trattativa. La situazione con il Tottenham è piuttosto definita visto che il calciatore non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno. Gli Spurs gradirebbero monetizzare qualcosa a gennaio per non perdere Eriksen a zero nel mercato estivo e stanno trattando con i nerazzurri. Mourinho sa bene la volontà del talento e Ajax e non si opporrebbe al trasferimento a Milano. Da Copenaghen fanno sapere di un’offerta sui 10 milioni di euro a stagione di ingaggio per il ragazzo da parte di Suning, cifra assolutamente in linea con le richieste di Schoots. Il problema è l’agguerrita concorrenza di PSG e Real Madrid che vorrebbero attendere l’estate per risparmiare sul cartellino (circa 20-25 milioni la richiesta degli inglesi) per ricoprire ancor più d’oro il centrocampista.

Vidal sempre più vicino

Parallelamente l’Inter si sta muovendo su Vidal. Una partita a scacchi con il Barcellona che non si smuove dalla richiesta di 20 milioni per il suo giocatore. Marotta per ora è fermo a 12, ma spera di poter chiudere ad una via di mezzo, sui 15 milioni, per regalare a Conte il suo pupillo prima dell’inizio del girone di ritorno. L’allenatore salentino ha fissato come dead line la trasferta di Lecce del 19 gennaio.

Non è escluso che si possa arrivare ad un clamoroso doppio colpo in entrata.

