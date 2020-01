Barbara D’Urso scosciata sul divano: il web esplode alla visione della foto della bellissima conduttrice televisiva, attrice e scrittrice italiana.

Dopo le soste natalizie trascorse nel deserto, Barbara D’Urso torna a deliziare i suoi tantissimi fan attraverso delle foto davvero intriganti. La bellissima conduttrice televisiva, attrice e scrittrice italiana, questa volta, si è mostrata in tutto il suo splendore con tanto di didascalia: “Look per un venerdì sera perfetto 🤩🤩🤩 Potevano mancare le #pailettes secondo voi?!? 😜😜😜“. Il tutto da un divano, dove la napoletana ha confermato di possedere un indiscutibile fascino…

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, il copricostume bianco si apre tutto: fan in delirio – FOTO

Barbara D’Urso scosciata sul divano: ecco la Foto

Nello scatto in questione, si vede la bellissima Barbara D’Urso indossare un abito in paillettes e dei tacchi davvero vertiginosi. Un vestitino particolarmente corto, che ha evidenziato le sue bellissime gambe e un corpo davvero invidiabile nonostante i suoi 62 anni. Ecco la FOTO di Barbara D’Urso che ha fatto letteralmente esplodere il web in queste ore:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta scatenata in america, ma il reggiseno dov’è? – FOTO