Missili contro base USA. A Baghdad sale alle stelle dopo la morte del generale Qasem Soleimani e le minacce di vendetta. Ma non ci sarebbero morti o feriti.

Missili contro una base USA a Bagdad. Sale la tensione tra gli Stati Uniti d’America e l’Iraq dopo l’incursione militare ordinata da Donald Trump che ha portato alla morte del generale Qasem Soleimani.

RECAP, #Baghdad

• Missile(s) landed in the vicinity of US Embassy, no injuries

• Another mortar shell wounded 5 people in Al-Jadiriya neighborhood in Baghdad (Pics below via @yasiremres )

• Attack against Balad airbase where US forces are present. 3 Iraqi soldiers wounded pic.twitter.com/fh3GOYtP7e

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 4, 2020