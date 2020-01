Un albero di Natale piantato improvvisamente in un parcheggio riservato ai disabili, dal lato della discesa. Ma l’ammninistrazione comunale non cambia idea.

In Italia succede anche questo: sotto le feste di Natale in una delle piazze centrali di Sarzana, comune dello Spezzino, è spuntato un albero di Natale. Fin qui nulla di strano, nelle feste ci poteva pure stare. Solo che è stato piantato al lato di un parcheggio disabili, ma proprio nella zona della discesa passeggeri.

Il caso è stato segnalato in primis dal consigliere comunale Umberto Raschi, (Italia Viva) che è all’opposizione, con un post su Facebook già il 21 dicembre. Ed è stato raccolto da chi, come la Onlus #Vorreiprendereiltreno (che ha nel giornalista Iacopo Melio il suo volto più noto), lotta per i diritti più basilari dei disabili.

Così la Onlus ha segnalato il caso alla Polizia Locale di Sarzana che ha promesso di interessarsi del caso. Intanto però è passato Natale, Santo Stefano e nessuna novità. Una nuova telefonata da parte di Giovanna Nones, amministratrice della pagina Facebook di Vorreiprendereiltreno il 27 dicembre. Effettivamente secondo i vigili i rami di fatto impediscono l’utilizzo del parcheggio. Quindi sarà tutto segnalato all’Ufficio Lavori Pubblici.

Ma i giorni passano e l’albero rimane lì. Così nuova telefonata, anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Altre promesse, altre rassicurazioni, nessuna azione concreta per la risoluzione del problema

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giornata disabilità, oltre 3 i milioni di italiani con invalidità: i dati Istat

Sarzana, la risposta dell’assessore e la controreplica di Iacopo Melio



Una risposta però è arrivata dall’assessore Stefano Torri (Lega), sarzanese doc e con deleghe alla Sicurezza e Polizia Locale. Intervistato dalla stampa locale ha parlato di speculazioni perché l’albero in questione non crea alcun tipo di difficoltà nell’aprire la portiera. “La nostra attenzione alla disabilità è massima. Abbiamo creato venti posti per disabili in più e altri venti ne creeremo. Nei giorni scorsi abbiamo anche realizzato l’attraversamento pedonale rialzato su Via Sobborgo Emiliano, all’uscita della rotatoria”.

Iacopo Melio, però, contattato da Fanpage.it non ci sta: “Il fatto che un’amministrazione abbia fatto qualcosa di buono per cittadini con disabilità non cancella un errore aggravato dalla maleducazione. Le foto sono chiare, l’albero è sulle strisce gialle che devono rimanere libere. Sarebbe stato sufficiente ammettere lo sbaglio, chiedere scusa e correggerlo in modo sereno. Invece si è sfruttata una questione di civiltà per del vittimismo politico, parlando addirittura di speculazione.”

E spiega che un’auto con pedana sia dietro che laterale su quel posto ha bisogno di spazio necessario per il carico e scarico della carrozzina. Quindi l’ha invitato a passare una giornata insieme, potrebbe imparare cosa vuol dire il rispetto degli altri.