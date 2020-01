VAR, arrivano importanti novità sull’utilizzo della moviola per le situazioni dubbie sul fuorigioco

VAR, chi la apprezza e chi la detesta. Una dicotomia quasi insanabile quella di appassionati e addetti ai lavori per il supporto tecnologico che da due stagioni supporta arbitri e guardialinee.

Oltre a falli da rigore, provvedimenti disciplinari e protocolli sull’utilizzo dello strumento, a far discutere sono le decisioni sui gol annullati per fuorigioco dubbio o millimetrico. Una vera e propria “condanna” per chi segna e chi ha già esultato che, ora, l’IFAB, ovvero l’ente che decide cambiamenti e applicazione delle regole calcistiche a livello internazionale, vuole cambiare in maniera più permissiva.

Cosa può cambiare

L’indiscrezione sul possibile cambiamento della regola è stata rilanciata da Repubblica, stando alla quale l’IFAB avrebbe già avvisato le varie federazioni. In pratica, per i casi limite in situazioni di possibile fuorigioco (per intenderci il gol annullato a Cristiano Ronaldo in Parma-Juve o la rete concessa a Lukaku in Inter-Parma), viene concessa di nuovo discrezionalità alla terna arbitrale sulla decisione da prendere ovvero se annullare o meno il gol appena segnato.

E’ stato lo stesso segretario generale Ifab, Lukas Brad a spiegare i motivi della possibile novità. “Un fuorigioco di un millimetro – commenta Brud – è fuorigioco di regola ma se per decretarlo servono 12 telecamere, è chiaro che non si tratta di un errore evidente.”

La novità dovrebbe entrare in vigore gradualmente e non in tempi brevissimi per la Serie A e gli altri campionati europei più importanti. Possibile una sperimentazione a partire dagli ottavi di finale di Champions League in programma tra febbraio e marzo 2020.

Ci sono, tuttavia, ancora degli importanti aspetti da precisare inerenti ad esempio quale sarà o dovrebbe essere la soglia di tolleranza per decretare o meno l’eventuale decisione. Insomma, un’apertura in senso migliorativo ma destinata – ne siamo certi – a far discutere anche stavolta. E’ il calcio, signori, prendere o lasciare …

