Andiamo a vedere cosa ci offrirà la prima serata in televisione. Su Rai 1 torna “La Porta dei Sogni”; mentre per Rete 4 c’è il talk show di Chiambretti

Rai 1, “La porta dei sogni” – Mara Venier torna con con la seconda puntata de “La porta dei sogni”. Il programma, celebrerà sogni, le storie e le emozioni delle persone, con la conduttrice che accompagnerà alcune persone a realizzare il sogno della propria vita. Ci saranno storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono o gratitudine. Insomma un nuovo programma di mamma Rai fatto per arrivare al cuore della gente.

Rai 2, “Una notte al museo 3” – Torna la commedia americana con Ben Stiller. Terzo capitolo della saga, stavolta al Museo di Storia Naturale di Manhattan si apre una nuova mostra. Toccherà a Larry Daley gestire la tavoletta di Ahkmenrah, attraverso la quale, dopo mezzanotte, il museo prende vita. La tavoletta però pain paino sis ta ammuffendo, e Larry dovrà volare a Londra per salvare i suoi storici amici.

Rai 3, “Tutto quello che vuoi” – Su Rai 3, in prima serata, spazio alla commedia italiana del 2017, diretta da Francesco Bruni. La pellicola racconta la storia di Alessandro, ragazzo di 22 anni che si offre da accompagnatore di Giorgio, vivace poeta di 85 anni. I due colmeranno l’enorme differenza d’età, stabilendo un grosso legame d’amicizia.

La prima serata sulle reti Mediaset

Rete 4, “#Cr4, La Repubblica delle Donne” – Arriva su Rete 4 una nuovissima trasmissione condotta da Piero Chiambretti e assumerà tutte le varianti che caratterizzano un varietà. Lo show sarà poco distante da quello che era il “Chiambretti Night”, con la differenza che sarà trasmesso in prima serata. Massimo Lopez prenderà la carica di presidente della Repubblica delle donne. Mentre lo show sarà condito da tanti ospiti che animeranno la serata.

Canale 5, “Una Tata magica” – Anche per Canale 5, in prima serata, spazio alla commedia statunitense diretta da Michael Scott. La pellicola racconta la storia di un uomo, che rimasto vedovo, decide di assumere una tata, per gestire i suoi gemellini di sei anni. Ma la sola presenza della donna, porterà gioia nel nucleo familiare.

Italia 1, “Indiana Jones e il tempio maledetto” – Spazio all’avventura per la prima serata di Italia 1. Andrà in onda il film d’avventura del 1984, diretto da Steven Spielberg. Anche durante questo episodio, Indiana Jones affronterà pericoli incredibili, per salvare gli abitanti di un villaggio. Stavolta l’avversario sarà una setta sanguinaria, pronta a rubare delle pietre dai poteri miracolosi.

In onda sulle principali reti minori

La7, “L’attimo fuggente” – Per La7 la prima serata è riservato ad un classico del cinema mondiale, ossia il film drammatico, con protagonista Robin Williams. Il film racconta la storia di John Keating, professore di letteratura che adotta un metodo di insegnamento molto particolare. I suoi modi faranno breccia nel cuore degli studenti, specie in Neil Perry, 17enne da sempre in conflitto col padre.

Tv8, “Masterchef Italia” – Torna il programma culinario di Sky, mandato in onda anche sulla rete satellite Tv8, con una nuova puntata della stagione numero 8. Con quest’ottava stagione, si andrà alla ricerca, ancora una volta del cuoco amatoriale più bravo d’Italia. La sfida sarà lunga e ricca di adrenalina con i giudici pronti a rendere la vita un inferno a tutti i concorrenti. A giudicare gli chef amatoriali, ci penseranno: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

NOVE, “Fratelli di Crozza LIVE” – Anche il NOVE, torna con una speciale puntata del proprio talk a stampo satirico. Come sempre il grande protagonista sarà il comico genovese, Maurizio Crozza, che cercherà di intrattenere la platea con la sua satira unica, l’imitazione dei volti noti della politica e con uno sguardo sempre puntato sull’attualità del nostro paese.

L.P.

