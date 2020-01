Sesso ascellare, è questa l’ultimissima tendenza che sta facendo parlare di sé. I giovanissimi, infatti, sembrano mostrare parecchio interesse online per la cosa.

Il sesso è un argomento scottante, da sempre. In particolare, poi, se si parla degli aspetti più pratici, tecnici, dell’atto che non deve essere per forza riproduttivo. Per questo oggi si parla sempre di più anche degli aspetti più legati al piacere dello stare insieme a letto, e non solo del fine di concepire un bambino insieme. Ecco che i feticismi più strani vengono messi in piazza e dibattuti, suscitando emozioni a dir poco contrastanti. In molti si disgustano, in altri finalmente escono allo scoperto, in tantissimi si fanno parecchie domande e si interrogano sulla propria sessualità ed i propri desideri.

Sesso ascellare, ecco cos’è l’ultima tendenza dei giovani

Secondo le ultime stime, vi sono dei fortissimi rialzi di visite per i video che parlano di sesso ascellare su internet. Per chi ama questo tipo di attività, infatti, tale pratica può anche portare più piacere che il sesso vaginale. Le persone che hanno una parafilia per tale parte del corpo sono a conoscenza del fatto che l’ascella è una zona erogena. La presenza di fitto pelo e l’odore forte che emana, di fatto, comporta degli effetti stimolanti per alcune persone. Secondo i sessuologi, comunque, la cosa non dovrebbe preoccupare troppo e non dovrebbe portare ad episodi troppo strani.

Tale parafilia è comunque da tenere in conto, dato che l’aumento di forum, contenuti ed articoli al riguardo negli ultimi mesi è salita a dismisura. Proprio per questo qualcuno si sta preoccupando e c’è chi già parla della possibilità di sostituire la vagina proprio con l’ascella per molti. In particolare i giovanissimi, che hanno ovviamente timore della possibilità del concepimento, potrebbero ripiegare proprio su questo tipo di interazione sessuale.

