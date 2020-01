In un raid Usa all’aeroporto di Baghdad è rimasto ucciso Qassem Soleimani, generale iraniano molto vicino all’ayatollah Ali Khamenei. L’Iran promette vendetta

Un attacco militare americano destinato a provocare conseguenze importanti negli equilibri politici e militari mondiali quello compiuto stamane all’aeroporto di Baghdad, nel quale è rimasto ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani, figura molto vicina alla guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, considerato da molti il futuro leader della nazione sciita.

Il raid è stato compiuto con un drone su ordine diretto del presidente americano Donald Trump. La motivazione – stando al Pentagono – è rintracciabile in un presunto piano di attacchi che il generale Soleimani e le sue forze armate stavano approntando contro contro diplomatici americani e personale in servizio in Iraq e nell’area mediorientale.

La reazione di Teheran è stata immediata. L’Iran considera l’attacco come un affronto, un atto di terrorismo che produrrà conseguenze immediate. Nella capitale iraniana, migliaia di persone sono scese in strada per protestare. Il prezzo del petrolio è salito ai massimi.