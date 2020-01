Musei gratis in Italia domenica 5 gennaio: l’elenco di tutti gli istituti coinvolti è visibile sul sito del Ministero per i beni e le Attività Culturali.

Ingresso gratuito a tantissimi musei italiani domenica 5 gennaio. Una bellissima notizia per tutti gli appassionati di arte e non solo che, dunque, potranno ammirare gratuitamente alcuni dei capolavori del nostro paese nella prima domenica di questo nuovo anno. Si tratta dell’iniziativa #domenicalmuseo, che permetterà di entrare gratis nei musei e nei parchi archeologici dello Stato e dei tanti comuni che aderiscono all’iniziativa. L’elenco completo di tutte le strutture coinvolte è visibile sul sito del Ministero per i beni e le Attività Culturali.

Musei gratis in Italia domenica 5 gennaio: tutti gli istituti

Tantissime le città che parteciperanno a questa iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini: dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Campania e tante altre regioni. Tra i siti più famosi che permetteranno l’ingresso gratuito ci sono il Colosseo a Roma, la Reggia di Caserta, Pompei, gli Uffizi a Firenze, i Musei Reali a Torino e altri siti posti ancora. Una ghiotta occasione, dunque, per tutte quelle persone che non hanno mai avuto modo di ammirare i capolavori della nostra penisola e i simboli della storia italiana.

