Multa record perchè correva troppo forte in auto: la velocità segnalata è pazzesca. Ecco la speciale classifica europea delle infrazioni

Velocità folli in giro per l’Europa. Non è la prima volta che sentiamo la notizia di qualcuno fermato e multato per aver tenuto una velocità troppo sostenuta, ma in certi casi si supera qualsiasi immaginazione. Come ad esempio ciò che è capitato in Svizzera ad un uomo che evidentemente era in vena di bravate. A bordo di una Bentley Continental GT, un automobilista svizzero ha ricevuto una multa record per aver superato il limite consentito. E non di poco, anzi: la velocità rilevata dal detector è a dir poco sconcertante. L’uomo è stato fotografato dalla telecamere di sicurezza mentre viaggiava a 324 km/h e gli è stata comminata la pazzesca sanzione di 1865 euro, oltre a una condanna di 6 mesi di carcere.

La notizia risale all’aprile 2017 ed è stata riportata da HomeToGo, motore di ricerca per case vacanza. Una storia che colpisce non solo per l’entità della sanzione, ma anche per la velocità rilevata. Andare a 324 km orari, in una strada dove nella migliore delle ipotesi il limite è di 120 km/h (in Svizzera il limite massimo è questo qui), significa aver sforato quasi del triplo. Insomma, bisogna essere un bel po’ pazzi per correre così! Ma il protagonista di questa storia non è certo l’unico beccato a tavoletta. Il portale da Happy Car, che compara i prezzi delle auto a noleggio a livello europeo, ha stilato la classifica degli otto guidatori più imprudenti d’Europa. Ce ne sono delle belle!

Multa record per eccesso di velocità: la classifica dei guidatori più spericolati

Anche in Italia gli automobilisti spericolati non mancano. A Novara l’improvvisato pilota di una Porsche 911 Carrera è arrivato a 311 km/h, ma a dispetto della folle corsa, si è visto comminare una multa di appena 375 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti sulla patente.

E’ andata molto peggio ad un guidatore francese di una Audi Rs4. La velocità di 310 chilometri orari gli è costato addirittura un anno di carcere. Arresto e 28 mesi di condanna per un inglese che andava a 309 km/h alla guida di una Nissan GTR, mentre in Polonia è stata assegnata una multa di 1.170 euro per aver guidato una Porsche Panamera a 300, con relativo ritiro immediato della patente.