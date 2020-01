Milan, Ibrahimovic in conferenza stampa parla degli obiettivi e delle ambizioni della nuova esperienza in rossonero che sta per iniziare

Un Ibrahimovic motivato e ambizioso quello che si è presentato ai cronisti a Casa Milan per la conferenza stampa di presentazione seguita alle visite mediche e alla firma del contratto avvenuta ieri.

Dichiarazioni che rispecchiano l’indole guascona e volitiva dello svedese quelle rilasciate da Ibra che lancia subito un avvertimento ai compagni: “Sarò molto più cattivo, i miei compagni sanno cosa voglio e come gioco. Bisogna lavorare duro e forte, saper soffrire. Io mi aspetto tanto dai miei compagni, anche di più di quello che hanno. L’importante è dare sempre il massimo, poi si vedrà cosa succede”

Ibrahimovic pronto a giocare subito

A chi gli chiede se sia pronto a giocare da subito nonostante i 2 mesi di inattività, Ibra risponde così: “Certo che sono pronto per giocare. Anche se non ho toccato il pallone, mi sono allenato bene. Ora voglio godermi il campo, quando sono stato fuori mi è mancato tanto.”

Ieri, a Milanello, l’incontro con Pioli anche lui “avvertito” da Ibra che rivela: “Gli ho detto cosa mi serve per giocare meglio, ci parleremo ancora.”

Gli obiettivi stagionali

Nonostante una situazione di classifica a dir poco deludente, Ibrahimovic confida in un possibile riscatto del Milan, magari con un aggancio alla zona europea: “”Il Milan è sempre il Milan, la storia non si cambia (…) Se l’Europa è ancora possibile.? Pensiamo ad una partita alla volta, poi vediamo cosa succederà. Questa squadra può fare di più, ha qualità. Il campionato è lungo, bisogna lavorare tanto e crederci sempre. Voglio fare di tutto per migliorare la situazione e alzare il livello della squadra. Voglio aiutare il Milan

Le dichiarazioni di Boban

Ai buoni propositi di Ibrahimovic sono seguiti i richiami di Boban il quale ha raffreddato un pò gli animi riportando tutti alla realtà con il suo solito pragmatismo: “Non dobbiamo scordarci dell’orrenda e inaccettabile sconfitta di Bergamo né nasconderci dietro le spalle larghissime di Zlatan. Dobbiamo sperare che cambi il corso di questa stagione, speriamo che Ibra ci aiuti.”

Leggi anche – Ibrahimovic atterrato a Milano: accoglienza da super divo! – VIDEO