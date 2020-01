Sale la paura a Bergamo: la meningite uccide un’altra donna. E’ il quarto caso in un mese, ora si teme il rischio epidemia

Altro caso di meningite nella provincia di Bergamo, dove in in meno di un mese se ne sono registrati ben quattro. Dopo che nei giorni scorsi aveva perso la vita la giovane 19enne Veronica Cadei, la stessa tragica sorte è toccata questa mattina ad una donna di 48 anni, di nome Marzia Colosio. Prima ancora, si erano verificati altri due casi, che hanno riguardato un operaio di 36 anni a Villongo e una ragazza 16enne di Bergamo. Questi ultimi due, fortunatamente, non hanno avuto le stesse gravi conseguenze.

Marzia, residente a Predore, paese che di sta a pochi chilometri da Villongo, aveva accusato un malore il primo gennaio ed era stata ricoverata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Le condizioni sono apparse subito gravi e i medici hanno diagnosticato alla 48enne una forma aggressiva di meningite, anche se ancora non è stato verificato se appartenente allo stesso ceppo dei tre precedenti casi.

Meningite a Bergamo: morta donna 48enne: ora si teme un’ epidemia

Il quarto caso in un meno di un mese nella stessa zona della provincia lombarda ha fatto crescere la paura tra i cittadini, con un rischio che ci sia un’epidemia in corso. Intanto l’Azienda di Tutela della Salute di Villongo e di alcuni comuni limitrofi hanno avviato un servizio di vaccinazione anti meningococco C gratuita per tutti gli abitanti con un’età compresa tra i 18 e i 15 anni.

Nei giorni scorsi il direttore generale dell’Ats di Bergamo, Massimo Giupponi, ha tenuto a smorzare il clima di preoccupazione affermando: “Stiamo facendo tutte le verifiche su come sia avvenuto il contagio del batterio. Ci tengo a precisare che non c’è alcuna epidemia, non deve diffondersi il panico”