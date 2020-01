Lucca, trucco della finta suora: una ladra travestita da monaca truffava gli anziani

A Lucca una ladra è stata segnalata alle forze dell’ordine mentre cercava di rubare a casa di un’anziana signora, travestita da suora. La vittima, accortasi della strana situazione ha contattato subito il 112, mettendo in fuga la finta monaca. La donna, in perfetto abito religioso, era riuscita ad abbindolare l’anziana, facendosi aprire la porta di casa, ma in un secondo momento, qualcosa deve essere andato storto, facendo nascere dei sospetti nell’inquilina, pronta a chiamare immediatamente Polizia e Carabinieri.

Lucca, il trucco della finta suora: ladra truffava le persone anziane

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine della zona di Lucca, il trucco della falsa suora è ormai piuttosto diffuso per raggirare le persone più avanti con gli anni. Le false monache, contattano prima telefonicamente le vittime, fingendosi appartenenti a qualche congregazione o parrocchia della zona, per poi presentarsi direttamente a domicilio.

Puntando sulla religiosità delle persone raggirate, si fanno aprire la porta ed entrano in casa girando poi indisturbate. Purtroppo visto l’abito che indossano, riscuotono fiducia negli anziani, poco sospettosi a riguardo. Sono state già diverse le segnalazioni nell’ultimo periodo, con Carabinieri e Polizia che raccomandano di fare massima attenzione.

