Ladro si nasconde in cantina, ma un peto lo tradisce e viene arrestato: incredibile quanto accaduto a Cadeo, in provincia di Piacenza.

Anche oggi ci occuperemo di un episodio surreale ma realmente accaduto per la nostra categoria “Storie vere”. Questa storia risale esattamente allo scorso febbraio 2018.

Incredibile quanto accaduto a Cadeo, comune di circa 6 mila abitanti in provincia di Piacenza. Un uomo ricercato per un mandato di arresto europeo – secondo quanto riferito da ‘ilpiacenza.it’ – sarebbe stato tradito da un peto e, dunque, arrestato dalle forze dell’ordine che erano sulle sue tracce da tantissimo tempo. Sembra un qualcosa di inventato, ma quello che vi stiamo raccontando è accaduto esattamente nel febbraio 2018 in Emilia-Romagna. Procediamo, però, con ordine e vediamo come sono andati i fatti.

Ladro si nasconde in cantina, ma viene tradito da un peto

L’uomo era ricercato da diverso tempo e, quando ha visto sopraggiungere le forze dell’ordine, si è lanciato dal balcone e nascosto in una cantina. Qui, però, non tutto è andato secondo i suoi piani: il 40enne rumeno, infatti, è stato tradito da un suo peto e immediatamente catturato dalle forze dell’ordine. Il protagonista di questa vicenda, che era stato condannato ad un anno di reclusione in seguito al furto in due negozi della Germania, è stato immediatamente condotto nel nel carcere delle Novate in attesa dell’estradizione in Germania.

