Grande Fratello VIP 2020: a cinque giorni dal via su Canale 5 il cast dei concorrenti prende sempre più corpo. Tra le protagoniste anche una famosa top model.

Grande Fratello Vip 2020 aprirà le porte della casa mercoledì prossimo 8 gennaio e giorno dopo giorno il cast prende corpo. L’ultimo nome, ancora non ufficiale ma quasi, è quello di una donna che ha fatto sognare molti italiani, e non solo. Secondo il sito di Davide Maggio infatti anche Fernanda Lessa sarà tra le concorrenti del reality.

L’ex top model brasiliana, che ormai da anni vive felicemente in Italia, tornerà così in un reality a distanza di quasi 14 anni dalla sua preima esperienza. Aveva infatti partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi 2006, quando ancora il programma era trasmesso dalla Rai. Classe ’77, dalla fine degli anni ’90 è diventata una delle modelle più ricercate, sfilando per marchi famossissimi e finend sulle copertine delle più importanti riviste di moda.

Il nome di Fernanda va ad aggiungersi a quelli che erano già emersi nei giorni scorsi, tra annunci ufficiali e indiscrezioni. Come Licia Nunez, all’anagrafe Lucia Del Curatolo, attrice nota al pubblico italiano soprattutto per il suo ruolo nella fiction ‘Le tre rose di Eva’. Con lei anche Rita Rusic, Clizia Incorvaia, Adriana Volpe, Michele Cucuzza. E ancora Antonella Elia, Antonio Zequila, Pago, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati e Fabio Testi.

Fernanda Lessa al GP VIP 2020, la rinascita dopo un periodo complicato

L’arrivo di Fernanda Lessa nella casa del GF VIP 2020 rappresenta anche in qualche modo la sua rinascita. Perché lei ha già vissuto più vite. come aveva raccontato qualche mese fa in una lunga intervista al settimanale ‘Chi’ svelando i fantasmi del passato. Il suo demone era stato la cocaina, che lei come modella ha conosciuto presto.

Fernanda ha sfilato per le Case più importanti, tra Italia e Francia, e lì ha anche cominciato: “Pippavi per dimagrire. Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Lo fanno tutte. Inutile che facciano le santarelline. Io per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali”. Per ogni sfilata prendeva anche 20 milioni di lire, ma ha saputo anche dire di no. Come a quello sceicco che le aveva offerta 150mila dollari per una notte.

Non ha detto no invece all’alcol che l’ha fregata: “Mi facevo tre bottiglie di vino da sola ogni giorno. Alcolista, purtroppo, rimani per sempre, lo dice lo psicologo che mi segue ancora”. Poi ha conosciuto Davide ‘Boosta’ Dileo, il tastierista torinese dei Subsonica che è anche il padre delle sue due figli, Ira Marie e Lua Clara: “Quando mi hanno detto che io e Davide aspettavamo nostra figlia Ira Marie mi sono fermata. Ho capito che l’amore per il mio compagno e per le mie figlie doveva vincere sull’alcool. Ce l’ho fatta”.

Con lui è finita da tempo, anche se sono in buoni rapporti. Quasi due anni fa in provincia di Torino ha sposato Luca Zocchi, che fa il barman. Alla sue figlie dirà “che la loro madre è una donna coraggiosa. Che ha fatto soffrire tante persone, ma che ha sofferto molto anche lei. Che è stata all’inferno, ma è riuscita a risalire”.