Diletta Leotta fa breccia anche negli Stati Uniti d’America: look da favola a Miami e un dettaglio che non è sfuggito né agli americani e né agli italiani.

Diletta Leotta ora fa impazzire anche gli americani. Nel rush finale della pausa natalizia, aspettando il ritorno della Serie A, la bella giornalista di DAZN si è infatti regalata un bel po’ di relax negli USA, in particolare a Miami.

Diletta Leotta incanta anche gli americani

E proprio poco fa ha postato uno scatto mozzafiato sul proprio profilo Instagram. Per l’incantevole scenario da cartolina alle sue spalle, ma soprattutto per un nuovo look da urlo per la splendida giornalista catanese.

“Magic City”, scrive Diletta. Da lì l’ondata di commenti, italiani e non. “Goddess”, scrive qualcuno in riferimento alla sua bellezza da dea. “Beautiful nice”, “magic”, “Magic woman” e “You are magic”.

Potrebbe interessarti anche —> Anna Falchi augura “buon Anna”: occhiali “2020” e zero vestiti! – FOTO

In tanto invece l’hanno bacchettata per il modo di scrivere: stando ai commenti, è probabile che la Leotta abbia erroneamente scritto ‘macig’ per un errore di distrazione o di tastiera, per poi immediatamente rettificare. “Casomai è magic”, o “è magic”, con le emoticon sorridenti postano in tanti, hanno infatti commentato in tanti.

Gli spiriti più bollenti, tuttavia, sono andati a notare ben altro: dalla gonna iper-attillante e seducente, a un un mancato reggiseno che si evince da dietro una maglietta singolare. E se un tempo si aspettava l’Epifania per la Befana, ora la si attende per rivedere la bella Diletta sui campi di Serie A con DAZN.