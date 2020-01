Qassem Soleimani è morto, ucciso dagli Stati Uniti. Scopriamo chi era il generale iraniano e per quale motivo ora rischia di scatenare una guerra fra Iran e Usa

Qassem Soleimani al lettore occidentale poco informato sulla crisi in Medio Oriente dirà poco e nulla. Ma la sua morte rischia di aprire una profonda crisi internazionale, ancora più profonda di quanto non fosse già precaria l’annosa situazione asiatica. “Una finestra di opportunità”. Così l’intelligence statunitense ha spiegato in che modo è riuscita ad individuare e ad uccidere Qassem Soleimani, la cui morte in Iran ha scatenato una importante sommossa popolare.

Il generale Soleimani non era una pedina, ma un personaggio chiave, per questo motivo l’intervento per eliminarlo è frutto di un’operazione militare molto elaborata. Alla fine lo strike è arrivato tramite un drone, una delle armi preferita dagli statunitensi. Il “cecchino dei cieli”, così chiamano l’avanzatissimo macchinario che ha colpito con un missile il veicolo sul quale viaggiava il militare iraniano (insieme ad un’altra automobile), con estrema precisione.

Chi era il generale Qassem Soleimani, l’uomo-chiave dell’Iran in Medio Oriente

Un “colpaccio”, se vogliamo utilizzare il gergo militare. Negli Stati Uniti staranno esultando parecchio per la morte del generale Qassem Soleimani, ma ora gli occhi devono essere apertissimi. L’Iran ha già annunciato che questo assassinio non resterà impunito e ha fatto capire che la guerra fredda tra le due potenze internazionali è destinata ad acuirsi ulteriormente. 62 anni, nato nel 1957 vicino Rabor, Soleimani era il candidato più gettonato alle massime cariche dello Stato iraniano nel prossimo futuro.

Una morte improvvisa, un attacco furbo e repentino da parte degli uomini di Trump che hanno sfruttato forse anche un’ingenuità da parte del generale. Soleimani si sentiva abbastanza al sicuro e anche per questo aveva deciso di spostarsi con un convoglio minimo, appena due veicoli e scorta ridotta. Era particolarmente esposto e addirittura pubblicizzava su Twitter alcuni suoi impegni politici. Ecco perché, dopo averlo inserito negli obiettivi da eliminare di Trump, per gli Stati Uniti non è stato difficilissimo completare l’operazione. Una vera e propria bomba per la stabilità internazionale.

Rischio guerra in Medio Oriente: rischia anche l’Italia

L’escalation militare è inevitabile, con possibili ripercussioni anche sulle truppe italiane in missione in Iraq. Per non parlare di Israele, messa subito nel mirino dall’Hezbollah libanese. Le conseguenze reali di quanto accaduto sono ancora tutte da valutare: è impossibile capire come reagirà l’Iran e come reagirà il mondo arabo di fronte a questa morte pesante.

Il generale Soleimani rappresentava l’artefice di tutta la politica iraniana, dall’Iraq allo scontro con Israele e gli Stati Uniti. Era lui a coltivare i rapporti con l’Hezbollah, il braccio armato degli sciiti libanesi, ma è stato lui anche a guidare le truppe che a Mosul hanno combattuto contro l’Isis, spalla a spalla con le truppe americane. Ma per gli Usa era da sempre ritenuto un personaggio pericolosissimo, da eliminare a ogni costo. E ora che è stato eliminato la guerra rischia di diventare molto più pericolosa. Trump, intanto, ha risposto così.