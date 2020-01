Capodanno, perde tre dita per salvare i fratelli. La tragedia è avvenuta nel napoletano, dove un 17enne è stato vittima di alcuni botti inesplosi nel suo palazzo. Di seguito la testimonianza diretta.

Capodanno a Napoli, perde tre dita per salvare i fratelli. Ma il dramma, questa volta, non è andata nel classico modo che purtroppo registriamo ogni anno in Italia. Antonio, un 17enne napoletano, non è stato vittima di se stesso mentre si divertiva.

Capodanno, perde tre dita per salvare i fratelli

A raccontarlo è direttamente lo sfortunato protagonista ai microfoni de Il Mattino: “Erano le 08.30 del mattino, ho accompagnato la mia ragazza e poi sono tornato a casa. Dentro al palazzo mio c’erano due fuochi. Visto che ho due fratelli piccolini che avrebbero potuto prenderli per giocarci, ho pensato di buttarli via da lì”.

Ed è lì che ha avuto inizio la sua tragedia: “Li volevo allontanare. Ho buttato via il primo ed è andata bene. Sul secondo c’ero quasi ma poi mi è esploso in mano”. Da lì la corsa in ospedale Vecchio Pellegrini: “Dopo l’esplosione sono tornato a casa e mia madre è svenuta. Ma nonostante il dolore, non ho mai perso conoscenza. Così abbiamo chiamato i soccorsi e dopo mi ha raggiunto anche mio padre”.

Potrebbe interessarti anche —> Milano, soccorritore ambulanza aggredito a calci e pugni da un ubriaco

Ma l’adolescente affronta il futuro con fiducia e perseveranza: “Nell’esplosione ho avuto gravi danni a tre dita e credo che con l’aiuto delle equipe mediche del Vecchio Pellegrini potremo trovare delle soluzioni per la mobilità della mia mano. Non mi perdo d’animo, questo è sicuro”. Infine l’appello affinché non riaccada mai più una sciagura del genere: “Non raccogliete mai petardi e botti da terra, anche i più stupidi”.