Calciomercato Napoli, tris in arrivo. Dopo Stanislal Lobotka davvero a un passo dall’azzurro, Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere anche altre due operazione.

Napoli attivissimo sul mercato, sia per l’immediato che in prospettiva. Parallelamente a Stanislan Lobotka sempre più vicino, infatti, il club è a un passo dal chiedere anche per altri due giocatori: Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani del Verona.

Calciomercato Napoli, doppio colpo in chiusura

Diversamente dal giocatore del Celta Vigo, pronto ad approdare già a giugno, i due giocatori del club veneto sarebbero invece rinforzi già pronti per l’estate. E come riferisce la Rai, la trattativa è davvero a un passo dalla chiusura: c’è un’intesa totale per 30 milioni di euro più bonus per entrambi, tanto che si conta di depositare i contratti entro poco dopo la metà mese.

Amrabat è un centrocampista di rottura, pronto ad alternarsi con Allan o magari a sostituirlo. Rrahmani, invece, è un difensore centrale e prenderà il posto di 4° in rosa considerando che Lorenzo Tonelli è ormai ai saluti. Sarà poi il giovane Sebastiano Luperto a rimpiazzarlo numericamente fino a fine stagione.

Nel frattempo il club di Aurelio De Laurentiis, per l’immediato, lavora anche per un terzino sinistro. Faouzi Ghoulam ha infatti chiesto la cessione in prestito, e così adesso serve un sostituto per l’out mancino.

