Paul Pogba spinge per lasciare il Manchester United. La Juve ci pensa, ma deve fare i conti con la richiesta del club inglese: davvero spaventosa

La Juventus e Paul Pogba. Un eterno ritorno per un calciatore che sembra proprio non avere pace. Andato via dal Manchester United a parametro zero, giovanissimo, per accasarsi alla Juve, il francese spinse poi per tornare ai Red Devils per una cifra enorme. Si pensava volesse chiudere la carriera lì, ma in realtà è diventata una telenovela. Il lungo corteggiamento del Real Madrid sembrava dovesse andare prima o poi a segno, ma il Manchester ha resistito alle avance e adesso si ritrova a dover fronteggiare un’altra possibile grana. Già, perché a quanto pare Pogba vuole cambiare di nuovo aria e non disdegnerebbe di tornare proprio a Torino. Affare possibile? Difficile dirlo adesso, ma di sicuro se la Juve vuole riprendersi il suo “Polpo” dovrà spendere davvero tanti soldi.

Si parla infatti di una possibile richiesta dall’Inghilterra di ben 150 milioni di sterline per Pogba, qualcosa come 176 milioni di euro. Tanti, forse troppi, sicuramente più di quanto gli Agnelli abbiano incassato al momento della cessione. Un prezzo fuori mercato per la sessione di gennaio, ma un punto di partenza per tornare a discuterne in estate. Quando, ne siamo certi, tornerà alla carica anche il Real Madrid.

Juve, Pogba ti “aiuta”: operazione alla caviglia simulata?

Di certo pare che il primo alleato della Juventus in questa trattativa potrebbe essere proprio Paul Pogba. Nelle varie indiscrezioni riportate dal ‘Mirror’, fra cui anche il cartellino col prezzo apposto al centrocampista francese, ce n’è anche una che fa discutere parecchio. Paul non è soddisfatto della sua seconda esperienza allo United, complici anche risultati tutt’altro che esaltanti e un suo ambientamento negli schemi di Solskjaer che fatica parecchio ad arrivare. Ecco perché sarebbe proprio lui il primo a spingere per un possibile addio, complice l’infortunio accusato in queste ultime settimane.

Il tabloid inglese rivela che Pogba, o meglio il suo entourage, starebbe forzando l’entità dell’infortunio alla caviglia del calciatore. Si è parlato di una possibile operazione, lo stesso Solskjaer in un’intervista ha fatto capire di non aver certezza sui suoi tempi di recupero. Ma pare che proprio questa ventilata operazione chirurgica sarebbe superflua, e sarebbe quindi proprio una strategia per agevolare la cessione del calciatore e spingere gli inglesi a stancarsi, valutando l’ipotesi di darlo via. Una strategia che pagherà? Questo lo scopriremo soltanto la prossima estate, intanto rombano i motori delle possibili pretendenti. Real Madrid e Juventus, e questa non è certo una novità, e pure il Paris Saint Germain, sempre alla ricerca di un centrocampista centrale. Il PSG accoglierebbe Pogba a braccia aperte e costruirebbe intorno a lui la squadra del futuro.