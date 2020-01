Bambino di 7 anni ingoia AirPod e la madre pubblica le lastre attraverso il proprio profilo di Facebook: ecco la foto che sta facendo il giro del web.

Incredibile quanto accaduto in America, durante queste feste natalizie. Una donna di nome Kiara Stroud, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook le lastre dello stomaco del figlio che, accidentalmente, aveva ingoiato un AirPod. Alla fine la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e la madre e il piccolo se la sono cavanti soltanto con un grandissimo spavento: “Non riesco a crederci, piccolo mio. Grazie a tutti per le preghiere. Mai più AirPod per mio figlio”.

LEGGI ANCHE >>> Capodanno, perde tre dita per salvare i fratelli: “Vi racconto il mio dramma”

Bambino ingoia AirPod e la madre pubblica foto della lastra

Il bambino di 7 anni, dunque, aveva ingoiato l’accessorio della Apple senza fili ed è stato trasportato immediatamente all”ospedale di Philadelphia dove il dottor Sean McGann si è preso cura di lui. Il piccolo protagonista di questa vicenda, alla fine, si è messo alle spalle questo spiacevole episodio con l’espulsione dell’AirPod attraverso le feci. Non si è fatta attendere nemmeno la replica della Apple, che ha diramato questo comunicato: “Alcuni accessori per iPhone possono presentare un rischio di soffocamento per i piccoli e, quindi, teneteli lontani dalla loro portata“. Ecco la FOTO pubblicata da Kiara Stroud su Facebook: