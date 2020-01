Anna Falchi ci augura buon anno, anzi “buon Anna” con una foto su Instagram che ha fatto fermare gli orologi

Sono passati ormai 20 anni da quando Anna Falchi ci regalò un bollente spogliarello allo stadio Olimpico, per celebrare lo scudetto della sua Lazio. Ci credereste mai? Fu un momento davvero bollente per tutti quelli che 20 anni fa erano già grandicelli e seguivano il calcio (e non solo) con passione. Sì, c’è stato un momento in cui tutta l’Italia ha tifato volentieri Lazio perché una splendida modella-attrice di origini finlandesi aveva promesso di mostrarsi come mamma l’ha fatta davanti a tutti. Vent’anni, sono passati. Il tempo vola, ma per qualcuno sembra essersi fermato.

Un po’ come per Anna Falchi, che ormai si avvicina alla cinquantina eppure è ancora lì, uguale (o quasi) a quando ci faceva girare la testa sul calendario. Da un po’ di tempo a questa parte la Falchi è diventata una straordinaria star di Instagram, ha quasi 400mila followers e ogni fotografia che condivide riesce sempre a scatenare il panico. Come si dice, il tempo passa… e tu non passi mai!

Anna Falchi, l’augurio per il 2020 senza vestiti

Ecco perché l’augurio per un buon 2020 non poteva essere più bollente di così. Una fotografia scherzosa, certo, ma su certe cose bisogna restare seri per un attimo ed ammirare la protagonista in tutto il suo splendore. Vi mostriamo l’immagine “incriminata”. Anna Falchi posa per un selfie con i suoi occhialoni da festa, un 2020 enorme piazzato davanti al viso. Ma sotto il mento… niente! Come si può vedere dal riflesso nello specchio, Anna è completamente nuda, gli resta soltanto un sottilissimo slippino.

Un effetto assolutamente voluto, un espediente per fermare gli orologi e, probabilmente, anche il debole cuore di tanti suoi fan. Che invece lo scorrere degli anni lo sentono eccome, sono invecchiati e appesantiti e non possono permettersi di aprire la newsfeed di Instagram e bum, vedersi apparire così Anna Falchi che fa gli auguri di buon anno. Anzi… di buon Anna!

