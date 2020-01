Tik Tok, l’esercito Usa ne vieta l’utilizzo: ecco quali sono i motivi

I soldati dell’esercito degli Stati Uniti non possono più usare TikTok su telefoni di proprietà del governo a seguito di una decisione di vietare l’app. La mossa arriva tra le continue preoccupazioni che il sistema di proprietà della società di Pechino, ByteDance, potrebbe compromettere la sicurezza nazionale o essere utilizzata per influenzare o sorvegliare il popolo americano.

“È considerata una minaccia informatica“, ha detto il portavoce dell’esercito, il tenente colonnello Robin Ochoa a Military.com, che ha dato la notizia il 30 dicembre. Secondo quanto riferito, l’esercito ha usato TikTok per reclutare membri prima del divieto.

Sia il Dipartimento della Marina che quello della Difesa hanno lanciato allarmi sull’uso di TikTok all’inizio di dicembre. In precedenza la stessa Marina aveva detto ai suoi membri di non scaricare l’app e di eliminarla dai dispositivi emessi dal governo se era già installata. Il Dipartimento della Difesa ha anche incaricato i dipendenti di “diffidare delle applicazioni scaricate, monitorare i telefoni per messaggi insoliti e non richiesti. Inoltre di eliminarli immediatamente, disinstallando TikTok per eludere qualsiasi esposizione di informazioni personali”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ritorno agli anni ’90, le immagini più belle degli oggetti cult – FOTO

Tik Tok vietato dall’esercito Usa: “E’ una Cyber minaccia”

TikTok è stato esaminato dalla commissione per gli investimenti esteri degli Stati Uniti (CFIUS). I legislatori hanno chiesto un’indagine lo scorso ottobre, per valutare se il governo cinese può raccogliere i dati degli utenti o controllare i contenuti condivisi. Il senatore Tom Cotton (Arkansas) e il senatore Chuck Schumer (New York) hanno sottolineato come TikTok sia stato utilizzato nelle ingerenze elettorali e per mettere a tacere i manifestanti di Hong Kong.

TikTok ha risposto di non aver rimosso da nessuna applicazione i contenuti, poichè il governo cinese non gli ha chiesto di farlo e non sarebbero intenzionati nemmeno a farlo in futuro. La società ha aggiunto che archivia i dati degli utenti americani negli Stati Uniti (con un backup a Singapore), quindi non è soggetta alla legge cinese.

ByteDance ha respinto le voci rilasciate da Bloomberg il 23 dicembre scorso, secondo le quali stava valutando la vendita della sua partecipazione in TikTok a seguito della crescente pressione che sta affrontando negli Stati Uniti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mariah Carey hackerata su Twitter: la cantante ci scherza su – FOTO